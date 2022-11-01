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Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр - РИА Новости, 01.11.2022
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Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр
Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр - РИА Новости, 01.11.2022
Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр
Иран и Россия могут устранить влияние санкций на свои экономики, если расширят двустороннее сотрудничество, ни в один исторический период два государства не... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:25
2022-11-01T14:27
иран
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Иран и Россия могут устранить влияние санкций на свои экономики, если расширят двустороннее сотрудничество, ни в один исторический период два государства не были так близки, как сейчас, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи."Расширение двустороннего сотрудничества Ирана и России устранит (влияние) международных санкций… Ни в один исторический период Иран и Россия не были еще так близки, поэтому сейчас (для Ирана - ред.) возникла прекрасная возможность для сотрудничества с этой страной", - передает слова Оуджи агентство IMNA.Такое заявление глава миннефти Ирана сделал на пресс-конференции после предварительного заседания по координации деятельности представителей рабочих групп Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - 16-е заседание комиссии проходит в Грозном с 29 октября по 2 ноября. Иранскую делегацию возглавляет Оуджи, российскую - вице-премьер Александр Новак.
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иран, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Иран, Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
14:25 01.11.2022 (обновлено: 14:27 01.11.2022)
 
Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр

Глава Миннефти Оуджи: сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций на экономики

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Иран и Россия могут устранить влияние санкций на свои экономики, если расширят двустороннее сотрудничество, ни в один исторический период два государства не были так близки, как сейчас, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"Расширение двустороннего сотрудничества Ирана и России устранит (влияние) международных санкций… Ни в один исторический период Иран и Россия не были еще так близки, поэтому сейчас (для Ирана - ред.) возникла прекрасная возможность для сотрудничества с этой страной", - передает слова Оуджи агентство IMNA.
Такое заявление глава миннефти Ирана сделал на пресс-конференции после предварительного заседания по координации деятельности представителей рабочих групп Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - 16-е заседание комиссии проходит в Грозном с 29 октября по 2 ноября. Иранскую делегацию возглавляет Оуджи, российскую - вице-премьер Александр Новак.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 21:23
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