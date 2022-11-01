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Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр

Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр - РИА Новости, 01.11.2022

Сотрудничество Ирана и России устранит влияние санкций, заявил министр

Иран и Россия могут устранить влияние санкций на свои экономики, если расширят двустороннее сотрудничество, ни в один исторический период два государства не... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:27

иран

россия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Иран и Россия могут устранить влияние санкций на свои экономики, если расширят двустороннее сотрудничество, ни в один исторический период два государства не были так близки, как сейчас, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи."Расширение двустороннего сотрудничества Ирана и России устранит (влияние) международных санкций… Ни в один исторический период Иран и Россия не были еще так близки, поэтому сейчас (для Ирана - ред.) возникла прекрасная возможность для сотрудничества с этой страной", - передает слова Оуджи агентство IMNA.Такое заявление глава миннефти Ирана сделал на пресс-конференции после предварительного заседания по координации деятельности представителей рабочих групп Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - 16-е заседание комиссии проходит в Грозном с 29 октября по 2 ноября. Иранскую делегацию возглавляет Оуджи, российскую - вице-премьер Александр Новак.

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иран, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии