https://ria.ru/20221101/sotsseti-1828367328.html

В Совфеде высказались против разблокировки западных соцсетей

В Совфеде высказались против разблокировки западных соцсетей - РИА Новости, 01.11.2022

В Совфеде высказались против разблокировки западных соцсетей

В комитете Совфеда по образованию и науке высказались против разблокировки Facebook* и Instagram* (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), России нужно... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:28

2022-11-01T12:28

2022-11-01T12:28

общество

технологии

лилия гумерова

совет федерации рф

санкции в отношении россии

facebook

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В комитете Совфеда по образованию и науке высказались против разблокировки Facebook* и Instagram* (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), России нужно создавать свои альтернативные платформы и продвигать собственные интересы, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета Лилия Гумерова.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что "Совет блогеров при Совфеде" якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки западных соцсетей. Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию "координатор совета блогеров" Валерия Рытвина. Однако в Совфеде отметили, что там нет такого органа, как Совет блогеров. При этом сама Рытвина является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при комитете СФ по образованию и науке."Ни я, ни коллеги, конечно, не поддерживаем эту разблокировку", - сказала Гумерова. По ее словам, "мы же видим, какие материалы там размещались". "Сейчас, когда мы должны объединиться, по сути, эти каналы подрывают наши государственные устои, нашу национальную безопасность. Но ни в коем случае не нужно идти на такой шаг", - подчеркнула сенатор.Гумерова обратила внимание на то, "сколько мозгов западные соцсети размывают нашей молодежи, нашим детям". "Нужно альтернативные создавать платформы, делать их, продвигать наши интересы, защищать нашу страну, наших детей, нашу молодежь", - уверена глава комитета СФ.Она обратила внимание, что западные соцсети размещают материалы, в которых содержатся явные оскорбления в адрес нашей страны, нашей армии. "Это просто не допустимо", - отметила она.Комментируя ситуацию с письмом "Совета блогеров", Гумерова рассказала, что сенаторы очень конструктивно работали с экспертным советом по анализу информации, размещаемой в блогосфере. Проводили опросы по тематике комитета."Но хочу сказать, что это не первый случай, когда Валерия Рытвина делает те или иные заявления", - подчеркнула законодатель.Гумерова пояснила, что уже обсуждала с Рытвиной эти вопросы ранее. "Сегодня уже вопиющий случай. Поэтому мы с коллегами посовещались, безусловно. Экспертный совет мы оставим, но больше Валерия не будет ни его координатором, ни экспертом", - заключила политик.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220819/blokirovka-1810828208.html

https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html

https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, лилия гумерова, совет федерации рф, санкции в отношении россии, facebook, россия