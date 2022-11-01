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Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 01.11.2022
Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:36
2022-11-01T14:36
2022-11-01T14:38
экономика
россия
иран
евразийский экономический союз
александр новак
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран. Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, евразийский экономический союз, александр новак
Экономика, Россия, Иран, Евразийский экономический союз, Александр Новак
14:36 01.11.2022 (обновлено: 14:38 01.11.2022)
Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Новак: Россия и Иран договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС