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Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 01.11.2022

Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:36

2022-11-01T14:36

2022-11-01T14:38

экономика

россия

иран

евразийский экономический союз

александр новак

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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран. Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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россия

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, иран, евразийский экономический союз, александр новак