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В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой
В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой - РИА Новости, 01.11.2022
В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой
Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет в статье для издания... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:08
2022-11-01T07:08
2022-11-01T09:55
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет в статье для издания The Federalist научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.Автор задается вопросом, отчего так происходит. "Ответ прост: все дело в том, что наши (американские. — Прим. ред.) социальные элиты уверены в собственной правоте", — пишет он.При беглом взгляде на соцсети, отмечает О'Ши, можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. По тем или иным причинам выставление украинского флага — надежный способ показать свое моральное превосходство, причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране.Однако, предупреждает О'Ши, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.Ранее стало известно, что власти ряда чешских городов решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. Причины разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, украина
07:08 01.11.2022 (обновлено: 09:55 01.11.2022)
В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой
The Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет
в статье для издания The Federalist научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.
Автор задается вопросом, отчего так происходит. "Ответ прост: все дело в том, что наши (американские. — Прим. ред.) социальные элиты уверены в собственной правоте", — пишет он.
При беглом взгляде на соцсети, отмечает О'Ши, можно обнаружить бесчисленное множество украинских
флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. По тем или иным причинам выставление украинского флага — надежный способ показать свое моральное превосходство, причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране.
Однако, предупреждает О'Ши, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Ранее стало известно, что власти ряда чешских городов решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. Причины разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>