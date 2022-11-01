https://ria.ru/20221101/simvolika-1828306278.html

В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой

В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой - РИА Новости, 01.11.2022

В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой

Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет в статье для издания... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:08

2022-11-01T07:08

2022-11-01T09:55

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет в статье для издания The Federalist научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.Автор задается вопросом, отчего так происходит. "Ответ прост: все дело в том, что наши (американские. — Прим. ред.) социальные элиты уверены в собственной правоте", — пишет он.При беглом взгляде на соцсети, отмечает О'Ши, можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. По тем или иным причинам выставление украинского флага — надежный способ показать свое моральное превосходство, причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране.Однако, предупреждает О'Ши, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.Ранее стало известно, что власти ряда чешских городов решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. Причины разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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