https://ria.ru/20221101/shumakov-1828326935.html

Сергей Шумаков: "Культура" изучает возможность показа фильмов в кинотеатрах

Сергей Шумаков: "Культура" изучает возможность показа фильмов в кинотеатрах - РИА Новости, 01.11.2022

Сергей Шумаков: "Культура" изучает возможность показа фильмов в кинотеатрах

Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков в день 25-летия начала вещания рассказал в интервью РИА Новости о выходе в ноябре проекта "Сокровища... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:00

2022-11-01T11:00

2022-11-01T11:03

интервью

сергей шумаков (главред телеканала "культура")

кино

московский кремль

интервью - культура

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Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков в день 25-летия начала вещания рассказал в интервью РИА Новости о выходе в ноябре проекта "Сокровища Кремля", над которым команда работала последние три года, о возможности показывать документальные фильмы в кинотеатрах и об образе культуры в условиях отмены. Беседовала Елизавета Крылова.– Сергей Леонидович, поздравляем с юбилеем канала, в этот праздничный день расскажите, пожалуйста, о планах: что ждет телезрителей, появятся ли какие-то новые документальные фильмы, программы?– Мы сейчас готовим большой проект, над которым работали почти три года. Нет необходимости объяснять, что мы попали во все турбулентные процессы, связанные с пандемией. Это, конечно, очень затруднило всю логистику производства, съемок, в общем, было не просто. Проект называется "Сокровища Московского Кремля". Мы впервые получили доступ к совершенно уникальным предметам и попытались, наверное, это дерзко будет говорить, но вдохнуть в них заново душу. Экспонат, когда ты его рассматриваешь даже в музейной витрине Кремля, находится на некоторой дистанции, поэтому мы драматургически нашли, как мне кажется, очень удачные решения, которые позволяют увидеть и рассмотреть не только сам предмет, например, шапку Мономаха или платье Екатерины Великой, но передать ощущения живых людей, которые его не только держали в руках, но для которых он олицетворял собой державность и величие российской истории.– Когда проект выйдет на телеэкраны?– Скоро. В ноябре.– Появятся ли в эфире какие-то военно-исторические программы?– В этом году у нас идет с невероятным успехом историческая программа Владимира Мединского "Рассказы из русской истории". И это правда, невероятно увлекательно и интересно.– Сейчас есть проблема с новинками в кинотеатрах, скажите, телеканалу "Культура" не поступало предложение о том, чтобы создавать для кинотеатров документальные фильмы?– Мы рассматриваем эту возможность, потому что у нас очень богатая коллекция, и там есть достойнейшие картины и по качеству, и по содержанию, и, самое главное, по своему обращению к зрителю. Наш канал, он все-таки рассчитан на широкую аудиторию.– Какие киноленты вы могли бы представить в кинотеатрах?– Я бы хотел представить "Моцарта". Это полнометражный, документально-художественный фильм, в котором, как мне кажется, очень с неожиданной стороны раскрыта личность, творчество выдающегося композитора.Совсем недавно был фильм, точнее даже серия фильмов, которая посвящена истории киностудии ЦДФ – это Центральная студия документальных фильмов. Студия с богатейшей историей, но самое главное с совершенно уникальным материалом. Поэтому для любителей подлинности это – бесценный источник. Это интересно, так как там запечатлена история страны, и есть очень эмоциональное соприкосновение с судьбами людей.– В настоящий момент есть ли у канала программы по франшизе?– Франшиза – это всегда эксплуатация успеха. Для нас слово "успех" имеет совершенно другое значение, поэтому мы не стремимся к успеху любой ценой. Не знаю, насколько уместно в данном случае это слово – отечественная продукция, но мы, как правило, все же говорим с нашим зрителем. Хотя наш канал пользуется очень большой популярностью и за рубежом, даже сейчас. Мы не стараемся делать что-то специально "на экспорт". Нас любят, потому что мы создаем российское телевидение.– Планируются ли проекты со странами-партнерами?– Это всегда такой вопрос, скорее, юридически-финансового свойства, ведь совместное производство, хлопотная история, поэтому мы работаем совершенно по другой схеме. Когда времена были другие, мы закупали продукцию, которая кажется нам была уместной, и самое главное, как бы расширяющей культурный горизонт зрителя.Повторюсь, у нас задача образовательная, просветительская, и мы стараемся представлять тот контент, который является лучшим на сегодняшний день как за рубежом, так и в нашей стране. У вас тут же возникнет вопрос, предвижу его, а как же сейчас, когда все закрыто – да очень просто, во-первых, мы очень рачительные хозяева, у нас хороший запас. Плюс ко всему, должен вам сказать, далеко не все отказываются с нами сотрудничать. У нас замечательные отношения с Китаем, где производят феноменальные фильмы – художественную и сериальную продукцию. Мы покупали и уже показывали молодежные сериалы. Рассматриваем сейчас несколько проектов иранского телевидения – это один из лучших кинематографов мира. Мне не нужно вам объяснять, что еще существует Индия, в которой кинематограф занимает такую же роль, как и в Соединенных Штатах, поэтому их производство называется Болливуд, а не Голливуд. По объему, по качеству продукции они ничем не уступают. Вы не представляете, какой большой мир, надо просто посмотреть по сторонам. Поэтому здесь никакой угрозы я не вижу.– Что касается "культуры отмены", почувствовал ли это как-то на себе канал?– Нет, я это совершенно не почувствовал, потому что, повторяю, это несусветная глупость. Отменить в культуре ничего нельзя. Вы, наверное, слышали, есть такой выдающийся дипломат и мыслитель Боррель. Он, как-то поведал всему миру, что Европа – это цветущий сад, окруженный дикими джунглями. Правда, забыл добавить, что все цивилизационные культурные центры находятся именно в джунглях. Колыбель человечества находится за пределами этого сада. Но даже если согласиться с образом цветущего сада, изгоните из него Достоевского, Чехова… Это все равно, что отменить собственную голову. Творчество и Достоевского, и Чехова, и Толстого в буквальном смысле фундаментально повлияло на глубинные процессы, которые происходили на рубеже XIX-XX веков.– Ранее появилась инициатива инициировать возможность изъятия российского паспорта у коллег, которые дискредитируют само понятие "деятель культуры". Скажите, пожалуйста, согласны ли с таким убеждением?– Я вообще не хочу это обсуждать. Это примерно такая же глупость, как то, что сказал Боррель. Резкие движения в области культуры, как мне кажется, – вещь очень опасная.Когда-то в моем детстве все наши игры происходили на железной дороге. И на станции стояли такие будки, которые вызывали у нас неподдельный интерес, потому что за дверью там все время что-то гудело. Они были наглухо закрыты, и на бронированной двери висела табличка, на которой были череп и молнии, и написано: "Не влезай, убьет!". Для меня это идеальный образ культуры.– Расскажите, пожалуйста, про план развития телеканала на ближайшие пять-десять лет.– Это такой очень личный вопрос. Дело в том, что мир действительно меняется на глазах. Меняется и культура. У нас очень преданный и постоянный зритель. Он всегда относился к нашей работе с доверием, благодарностью и любовью. Но сейчас это приобретает какие-то неожиданные формы. Меня это сильно настораживает. Потому что, когда зрители говорят, что мы смотрим ваш канал, потому что это единственное место где нам хорошо и комфортно, я вздрагиваю. Это означает одну простую вещь. К каналу начинают относиться как к кабинету медитации, месту, где можно спрятаться. А культура – это не утешение, не украшение, не умиление, а куда более серьезная вещь.Напомню, Лев Николаевич Толстой называл культуру органом жизни. Не институтом, не организацией, а органом, то есть тем, без чего невозможна сама жизнь. А бежать в культуру, чтобы спрятаться? Объяснение этому я нахожу только в одном – мы жили в комфортном мире, и комфорт стал для нас заменой всего, включая культуру. И это должно измениться.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/1827999832.html

https://ria.ru/20221016/khvorostovskiy-1824030688.html

https://ria.ru/20220930/kultura-1820620821.html

https://ria.ru/20221005/pravo-1821592686.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей шумаков (главред телеканала "культура"), кино, московский кремль, интервью - культура