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Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
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Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" фейковых... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:43
2022-11-01T12:44
wikipedia
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" фейковых статей о ходе проведения спецоперации, передает корреспондент РИА Новости."Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен за неудаление из "Википедии" двух статей о спецоперации на Украине. Максимальный штраф составляет 4 миллиона рублей.Суд 26 апреля оштрафовал на 2 миллиона рублей Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха. А ранее суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.
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wikipedia, москва, происшествия, россия
Wikipedia, Москва, Происшествия, Россия
12:43 01.11.2022 (обновлено: 12:44 01.11.2022)
 
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации

Суд оштрафовал на два миллиона рублей "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" фейковых статей о ходе проведения спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за неудаление из "Википедии" двух статей о спецоперации на Украине. Максимальный штраф составляет 4 миллиона рублей.
Суд 26 апреля оштрафовал на 2 миллиона рублей Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха. А ранее суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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