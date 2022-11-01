12:43 01.11.2022 (обновлено: 12:44 01.11.2022)
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации
Суд оштрафовал на два миллиона рублей "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" фейковых статей о ходе проведения спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за неудаление из "Википедии" двух статей о спецоперации на Украине. Максимальный штраф составляет 4 миллиона рублей.
Суд 26 апреля оштрафовал на 2 миллиона рублей Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха. А ранее суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.