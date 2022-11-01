https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html

Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации

Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022

Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" фейковых... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:43

2022-11-01T12:43

2022-11-01T12:44

wikipedia

москва

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" фейковых статей о ходе проведения спецоперации, передает корреспондент РИА Новости."Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен за неудаление из "Википедии" двух статей о спецоперации на Украине. Максимальный штраф составляет 4 миллиона рублей.Суд 26 апреля оштрафовал на 2 миллиона рублей Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха. А ранее суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.

https://ria.ru/20221101/blokirovka-1828301309.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wikipedia, москва, происшествия, россия