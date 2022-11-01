12:11 01.11.2022 (обновлено: 12:20 01.11.2022)
Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Мишустин призвал страны ШОС создать систему для обмена финансовой информацией и платежей
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран ШОС во вторник предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.
"Еще одна общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей", - сказал Мишустин.
Также он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах.
"Именно такие расчеты постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - подчеркнул российский премьер.