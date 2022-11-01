Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/shos-1828362606.html
Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран ШОС во вторник предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:11
2022-11-01T12:20
шос
экономика
михаил мишустин
россия
в мире
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311565_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_30a14470c6d723fc2022c88714adb9ec.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран ШОС во вторник предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.Также он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах."Именно такие расчеты постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20221101/shos-1828197894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311565_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_11ac584e014b8b27c3673326798914e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, экономика, михаил мишустин, россия, в мире, технологии
ШОС, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, В мире, Технологии
12:11 01.11.2022 (обновлено: 12:20 01.11.2022)
 
Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Мишустин призвал страны ШОС создать систему для обмена финансовой информацией и платежей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран ШОС во вторник предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.
"Еще одна общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей", - сказал Мишустин.
Также он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах.
"Именно такие расчеты постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - подчеркнул российский премьер.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
00:35
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
 
ШОСЭкономикаМихаил МишустинРоссияВ миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала