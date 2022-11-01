https://ria.ru/20221101/shos-1828362606.html

Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией - РИА Новости, 01.11.2022

Мишустин предложил ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран ШОС во вторник предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:11

2022-11-01T12:11

2022-11-01T12:20

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран ШОС во вторник предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.Также он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах."Именно такие расчеты постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - подчеркнул российский премьер.

https://ria.ru/20221101/shos-1828197894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шос, экономика, михаил мишустин, россия, в мире, технологии