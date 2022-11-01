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Шольц признался, что иногда не спит - РИА Новости, 01.11.2022
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Шольц признался, что иногда не спит
Шольц признался, что иногда не спит - РИА Новости, 01.11.2022
Шольц признался, что иногда не спит
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался согражданам, что иногда не спит, но попросил чрезмерно за него не беспокоиться. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:03
2022-11-01T22:42
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался согражданам, что иногда не спит, но попросил чрезмерно за него не беспокоиться.Во вторник он проводит четвертую встречу с жителями в рамках серии диалогов. Общение проходит в немецком городе Гифхорн, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, его транслировал портал правительства Германии.Один из участников встречи хотел узнать, сколько часов в сутки спит канцлер. Шольц заявил, что никогда не ответит на этот вопрос, так как сам не хотел бы этого знать. Он отметил, что "это бывает по-разному", поэтому чересчур беспокоиться не стоит.В рамках серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге. В сентябре диалог канцлера с согражданами прошел в Эссене. Разговоры обычно проходят в формате городского собрания.
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в мире, олаф шольц, германия
В мире, Олаф Шольц, Германия
22:03 01.11.2022 (обновлено: 22:42 01.11.2022)
 
Шольц признался, что иногда не спит

Канцлер ФРГ Шольц на встрече с согражданами признался, что иногда не спит из-за работы

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался согражданам, что иногда не спит, но попросил чрезмерно за него не беспокоиться.
Во вторник он проводит четвертую встречу с жителями в рамках серии диалогов. Общение проходит в немецком городе Гифхорн, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, его транслировал портал правительства Германии.
Один из участников встречи хотел узнать, сколько часов в сутки спит канцлер. Шольц заявил, что никогда не ответит на этот вопрос, так как сам не хотел бы этого знать. Он отметил, что "это бывает по-разному", поэтому чересчур беспокоиться не стоит.

"Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает", — добавил канцлер.

В рамках серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге. В сентябре диалог канцлера с согражданами прошел в Эссене. Разговоры обычно проходят в формате городского собрания.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 17:56
Шольц рассказал, как часто принимает душ
 
В миреОлаф ШольцГермания
 
 
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