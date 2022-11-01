https://ria.ru/20221101/sholts-1828528678.html

Шольц признался, что иногда не спит

Шольц признался, что иногда не спит - РИА Новости, 01.11.2022

Шольц признался, что иногда не спит

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался согражданам, что иногда не спит, но попросил чрезмерно за него не беспокоиться. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:03

2022-11-01T22:03

2022-11-01T22:42

в мире

олаф шольц

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678637_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_074436e8f2d9263bb1f9a3df47fcbb19.jpg

БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался согражданам, что иногда не спит, но попросил чрезмерно за него не беспокоиться.Во вторник он проводит четвертую встречу с жителями в рамках серии диалогов. Общение проходит в немецком городе Гифхорн, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, его транслировал портал правительства Германии.Один из участников встречи хотел узнать, сколько часов в сутки спит канцлер. Шольц заявил, что никогда не ответит на этот вопрос, так как сам не хотел бы этого знать. Он отметил, что "это бывает по-разному", поэтому чересчур беспокоиться не стоит.В рамках серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге. В сентябре диалог канцлера с согражданами прошел в Эссене. Разговоры обычно проходят в формате городского собрания.

https://ria.ru/20220821/sholts-1811137086.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, германия