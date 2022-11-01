22:03 01.11.2022 (обновлено: 22:42 01.11.2022)
Шольц признался, что иногда не спит
Канцлер ФРГ Шольц на встрече с согражданами признался, что иногда не спит из-за работы
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался согражданам, что иногда не спит, но попросил чрезмерно за него не беспокоиться.
Во вторник он проводит четвертую встречу с жителями в рамках серии диалогов. Общение проходит в немецком городе Гифхорн, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, его транслировал портал правительства Германии.
Один из участников встречи хотел узнать, сколько часов в сутки спит канцлер. Шольц заявил, что никогда не ответит на этот вопрос, так как сам не хотел бы этого знать. Он отметил, что "это бывает по-разному", поэтому чересчур беспокоиться не стоит.
"Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает", — добавил канцлер.
В рамках серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге. В сентябре диалог канцлера с согражданами прошел в Эссене. Разговоры обычно проходят в формате городского собрания.
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