https://ria.ru/20221101/shiny-1828414217.html

Эксперты раскритиковали идею штрафовать за использование шин не по сезону

Эксперты раскритиковали идею штрафовать за использование шин не по сезону - РИА Новости, 01.11.2022

Эксперты раскритиковали идею штрафовать за использование шин не по сезону

Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, назвали сомнительной и непродуманной в плане правоприменения инициативу МВД в следующем году ввести штрафы за... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:43

2022-11-01T14:43

2022-11-01T14:43

общество

авто

вячеслав лысаков

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, назвали сомнительной и непродуманной в плане правоприменения инициативу МВД в следующем году ввести штрафы за использование резины не по сезону.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что МВД направило в Аналитический центр при правительстве РФ новую редакцию перечня "неисправностей и условий", при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. По данным издания, за использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) ГИБДД намерена штрафовать водителей. Кроме того, регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Там также напомнили, что данный норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение не штрафует. После принятия перечня такое право появится, добавляют авторы материала. Санкциями также будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года."Я считаю, что это в нашей стране вообще бред, потому что у нас, условно говоря, в Сочи вообще и не надо переобувать. Да зачем? Если человек наверх в горы едет, например. Где-нибудь в других. В Дагестане, например, тоже наверняка не надо переобувать. Вообще в принципе это очень у нас в стране региональная штука, поэтому, как бы я считаю, что штраф за непереобутые шины – это бред", - сказал зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией ОП РФ Александр Холодов.Руководитель Общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков также считает плохо реализуемыми данные инициативы МВД."Есть выход такой, чтобы прописать регионам ответственность за административное нарушение техрегламента, в котором определены применения резины зимой и летом. Но сроки, которые уточняют наступление сезона, отдать в компетенции регионов. Это не поправки, это предложение. Но сама идея предусмотреть использование резины не по сезону уже многолетняя и никаким образом не реализована", - отметил он.Эксперт добавил, что есть еще одна проблема с тем, чтобы определить, какая резина стоит на автомобиле."Это можно сделать только на дороге, только ручным способом. Нужно формировать правильное поведение на дорогах. Потому что если просто принять штрафы, то правоприменение будет стремиться к нулю, потому что на дорогах будет это контролировать. Эти нормы могут остаться благими намерениями", - отметил Лысаков.Спорной инициативой он назвал и пункт об административной ответственности за нештатные ксеноновые лампы в фарах и систему ОБС, которые можно определить путем осмотра и с помощью маркировки, которая не всегда бывает."Эта инициатива очень спорная и сомнительная. Не продуманная в плане правоприменения. Практика показывает, что уже существующая ответственность, к сожалению, не работает", - добавил он.

https://ria.ru/20221101/znak-1828355701.html

https://ria.ru/20221101/pts-1828293586.html

https://ria.ru/20221026/kod-1826843549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, авто, вячеслав лысаков, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)