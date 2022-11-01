https://ria.ru/20221101/serbiya-1828425977.html

СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России

СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России

Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией, написала газета Welt со ссылкой на слова представителя немецкого правительства. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:25

2022-11-01T15:25

2022-11-01T16:28

в мире

александр вучич

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией, написала газета Welt со ссылкой на слова представителя немецкого правительства.Решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой удивило и разочаровало Берлин. Власти ФРГ ожидают, что страны — кандидаты в ЕС поддержат санкции против России, говорится в публикации.Кроме того, Германия перестала приветствовать нейтралитет сербского президента Александра Вучича."Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными", — указано в статье.В октябре Вучич заявил, что Белград не будет поддерживать санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии. Глава МИД и вице-премьер Ивица Дачич подчеркнул, что страна столкнулась с сильнейшим давлением Запада со времен агрессии НАТО 1999 года, но Белград исходит только из своих национальных интересов.

https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html

https://ria.ru/20221030/molokootsos-1827923477.html

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берлин (город)

германия

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