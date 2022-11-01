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СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России
СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России
Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией, написала газета Welt со ссылкой на слова представителя немецкого правительства. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:25
2022-11-01T16:28
в мире
александр вучич
сербия
россия
евросоюз
берлин (город)
германия
украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией, написала газета Welt со ссылкой на слова представителя немецкого правительства.Решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой удивило и разочаровало Берлин. Власти ФРГ ожидают, что страны — кандидаты в ЕС поддержат санкции против России, говорится в публикации.Кроме того, Германия перестала приветствовать нейтралитет сербского президента Александра Вучича."Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными", — указано в статье.В октябре Вучич заявил, что Белград не будет поддерживать санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии. Глава МИД и вице-премьер Ивица Дачич подчеркнул, что страна столкнулась с сильнейшим давлением Запада со времен агрессии НАТО 1999 года, но Белград исходит только из своих национальных интересов.
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html
https://ria.ru/20221030/molokootsos-1827923477.html
сербия
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в мире, александр вучич, сербия, россия, евросоюз, берлин (город), германия, украина, ивица дачич, белград (город), нато
В мире, Александр Вучич, Сербия, Россия, Евросоюз, Берлин (город), Германия, Украина, Ивица Дачич, Белград (город), НАТО
15:25 01.11.2022 (обновлено: 16:28 01.11.2022)
 
СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России

Welt: Германия требует от Сербии выбрать между Россией и Европейским союзом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией, написала газета Welt со ссылкой на слова представителя немецкого правительства.
"Необходимость принятия решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями", — цитирует издание чиновника.
Решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой удивило и разочаровало Берлин. Власти ФРГ ожидают, что страны — кандидаты в ЕС поддержат санкции против России, говорится в публикации.
Кроме того, Германия перестала приветствовать нейтралитет сербского президента Александра Вучича.
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"Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными", — указано в статье.
В октябре Вучич заявил, что Белград не будет поддерживать санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии. Глава МИД и вице-премьер Ивица Дачич подчеркнул, что страна столкнулась с сильнейшим давлением Запада со времен агрессии НАТО 1999 года, но Белград исходит только из своих национальных интересов.
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В миреАлександр ВучичСербияРоссияЕвросоюзБерлин (город)ГерманияУкраинаИвица ДачичБелград (город)НАТО
 
 
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