https://ria.ru/20221101/sdelka-1828513888.html

США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки

США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022

США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки

США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:23

2022-11-01T20:23

2022-11-01T20:23

украина

россия

сша

джон кирби

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать черноморские порты Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Хотя мы знаем, что русские объявили о приостановке, отрадно видеть, что зерно продолжает вывозиться", - добавил он.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html

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украина, россия, сша, джон кирби, в мире