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США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки
США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:23
2022-11-01T20:23
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россия
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать черноморские порты Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Хотя мы знаем, что русские объявили о приостановке, отрадно видеть, что зерно продолжает вывозиться", - добавил он.
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украина, россия, сша, джон кирби, в мире
Украина, Россия, США, Джон Кирби, В мире
20:23 01.11.2022
 
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки

В Белом доме заявили, что рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать черноморские порты Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Мы очень поддерживаем пролонгацию зерновой сделки, которая должно состояться 19-го числа этого месяца. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, надеемся, что это получится", - сказал Кирби на брифинге.
"Хотя мы знаем, что русские объявили о приостановке, отрадно видеть, что зерно продолжает вывозиться", - добавил он.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:43
В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке
 
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