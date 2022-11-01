https://ria.ru/20221101/sdelka-1828513888.html
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки
США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:23
2022-11-01T20:23
2022-11-01T20:23
украина
россия
сша
джон кирби
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb307337fa3aa66f2bb09469987bcf79.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США рассчитывают на сохранение и продление зерновой сделки, видя обнадеживающий признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать черноморские порты Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Хотя мы знаем, что русские объявили о приостановке, отрадно видеть, что зерно продолжает вывозиться", - добавил он.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c1718f885f81a43957710e93c40800d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, джон кирби, в мире
Украина, Россия, США, Джон Кирби, В мире
США рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки
В Белом доме заявили, что рассчитывают на сохранение и пролонгацию зерновой сделки