Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/sdelka-1828362469.html
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин
После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:11
2022-11-01T12:23
россия
оон
турция
в мире
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник."В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в "зерновой сделке". Тем не менее – продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых. А также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.
https://ria.ru/20221101/sdelka-1828361505.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, турция, в мире, михаил мишустин
Россия, ООН, Турция, В мире, Михаил Мишустин
12:11 01.11.2022 (обновлено: 12:23 01.11.2022)
 
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по вывозу украинского зерна

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.
"В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в "зерновой сделке". Тем не менее – продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых. А также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
12:08
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин
 
РоссияООНТурцияВ миреМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала