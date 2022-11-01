https://ria.ru/20221101/sdelka-1828362469.html

Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин

Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022

Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин

После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:11

2022-11-01T12:11

2022-11-01T12:23

россия

оон

турция

в мире

михаил мишустин

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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник."В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в "зерновой сделке". Тем не менее – продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых. А также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.

https://ria.ru/20221101/sdelka-1828361505.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оон, турция, в мире, михаил мишустин