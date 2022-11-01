https://ria.ru/20221101/sdelka-1828362469.html
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин
После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:11
2022-11-01T12:11
2022-11-01T12:23
россия
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турция
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михаил мишустин
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. После террористической атаки на российские корабли РФ была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник."В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в "зерновой сделке". Тем не менее – продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых. А также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.
https://ria.ru/20221101/sdelka-1828361505.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, турция, в мире, михаил мишустин
Россия, ООН, Турция, В мире, Михаил Мишустин
12:11 01.11.2022 (обновлено: 12:23 01.11.2022)
Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по вывозу украинского зерна