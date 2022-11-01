https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html

Володин назвал условие возобновления зерновой сделки

Володин назвал условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022

Володин назвал условие возобновления зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности в Черном море используется для террористических атак, написал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:09

2022-11-01T08:09

2022-11-01T09:44

вячеслав володин

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности в Черном море используется для террористических атак, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.Он отметил, что Россия дала Киеву возможность вывозить зерно, которое должно было поступить самым нуждающимся государствам Африки и Азии. Но этим странам досталось не более четырех процентов от всего вывезенного объема. При этом большая часть ушла в богатые государства Евросоюза.Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав "террористическую сущность киевского режима", заключил Володин.Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После этого Москва приостановила свое участие в стамбульской зерновой сделке по вывозу украинского продовольствие через гуманитарный коридор в Черном море.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, политика, россия, госдума рф