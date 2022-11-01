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Володин назвал условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности в Черном море используется для террористических атак, написал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:09
2022-11-01T09:44
вячеслав володин
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности в Черном море используется для террористических атак, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.Он отметил, что Россия дала Киеву возможность вывозить зерно, которое должно было поступить самым нуждающимся государствам Африки и Азии. Но этим странам досталось не более четырех процентов от всего вывезенного объема. При этом большая часть ушла в богатые государства Евросоюза.Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав "террористическую сущность киевского режима", заключил Володин.Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После этого Москва приостановила свое участие в стамбульской зерновой сделке по вывозу украинского продовольствие через гуманитарный коридор в Черном море.
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вячеслав володин, политика, россия, госдума рф
Вячеслав Володин, Политика, Россия, Госдума РФ
08:09 01.11.2022 (обновлено: 09:44 01.11.2022)
 
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки

Володин: возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор используется для атак

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности в Черном море используется для террористических атак, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", — подчеркнул политик.
Он отметил, что Россия дала Киеву возможность вывозить зерно, которое должно было поступить самым нуждающимся государствам Африки и Азии. Но этим странам досталось не более четырех процентов от всего вывезенного объема. При этом большая часть ушла в богатые государства Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав "террористическую сущность киевского режима", заключил Володин.
Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.
После этого Москва приостановила свое участие в стамбульской зерновой сделке по вывозу украинского продовольствие через гуманитарный коридор в Черном море.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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