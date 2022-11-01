https://ria.ru/20221101/schetchiki-1828293406.html

Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября

Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября

Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T01:16

2022-11-01T01:16

2022-11-01T07:21

общество

жкх

ольга лебединская

россия

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022, согласно которому поверку может проводить лишь организация, обладающая соответствующей лицензией и документами. “Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме”, - рассказала она.По ее мнению, введение новых правил вряд ли отразится на платежах за услуги ЖКХ, поскольку большинство граждан не проводят поверку, а сразу меняют счетчик на новый. Дело в том, что средний срок поверки - 4-6 лет, а за это время подобное оборудование обычно приходит в негодность.

https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, жкх, ольга лебединская, россия, рэу имени г. в. плеханова