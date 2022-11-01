Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/schetchiki-1828293406.html
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:16
2022-11-01T07:21
общество
жкх
ольга лебединская
россия
рэу имени г. в. плеханова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754354339_0:221:2735:1759_1920x0_80_0_0_fe37e8eed2c8afb01597f12b418ac873.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022, согласно которому поверку может проводить лишь организация, обладающая соответствующей лицензией и документами. “Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме”, - рассказала она.По ее мнению, введение новых правил вряд ли отразится на платежах за услуги ЖКХ, поскольку большинство граждан не проводят поверку, а сразу меняют счетчик на новый. Дело в том, что средний срок поверки - 4-6 лет, а за это время подобное оборудование обычно приходит в негодность.
https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754354339_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_aadd45fd221f99f238837eddf1141efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, ольга лебединская, россия, рэу имени г. в. плеханова
Общество, ЖКХ, Ольга Лебединская, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
01:16 01.11.2022 (обновлено: 07:21 01.11.2022)
 
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября

Доцент РЭУ Лебединская сообщила об изменении с 1 ноября правил проверки счетчиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПроверка счетчиков электроэнергии
Проверка счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Проверка счетчиков электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022, согласно которому поверку может проводить лишь организация, обладающая соответствующей лицензией и документами. “Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме”, - рассказала она.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала"
По ее мнению, введение новых правил вряд ли отразится на платежах за услуги ЖКХ, поскольку большинство граждан не проводят поверку, а сразу меняют счетчик на новый. Дело в том, что средний срок поверки - 4-6 лет, а за это время подобное оборудование обычно приходит в негодность.
 
ОбществоЖКХОльга ЛебединскаяРоссияРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала