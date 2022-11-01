https://ria.ru/20221101/schetchiki-1828293406.html
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:16
2022-11-01T01:16
2022-11-01T07:21
общество
жкх
ольга лебединская
россия
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022, согласно которому поверку может проводить лишь организация, обладающая соответствующей лицензией и документами. “Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме”, - рассказала она.По ее мнению, введение новых правил вряд ли отразится на платежах за услуги ЖКХ, поскольку большинство граждан не проводят поверку, а сразу меняют счетчик на новый. Дело в том, что средний срок поверки - 4-6 лет, а за это время подобное оборудование обычно приходит в негодность.
https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, жкх, ольга лебединская, россия, рэу имени г. в. плеханова
Общество, ЖКХ, Ольга Лебединская, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
01:16 01.11.2022 (обновлено: 07:21 01.11.2022)
Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
Доцент РЭУ Лебединская сообщила об изменении с 1 ноября правил проверки счетчиков