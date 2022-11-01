Санду: пророссийские партии хотят дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Санду обвинила пророссийские партии в желании дестабилизировать ситуацию в Молдавии
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пророссийские партии объединились с преступниками, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране ради собственных интересов.
Минфин США на прошлой неделе объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии.
"Войну России против Украины использует воровская группировка из Молдавии, которая объединилась с пророссийскими партиями и готова поджечь страну, чтобы избежать тюремного заключения. Эта группа вкладывает огромные ресурсы, чтобы вовлечь Молдавию в войну, продать мир и безопасность граждан за свои интересы", - заявила Санду, отметив, что часть из этих "преступников" недавно попала под санкции США.
"Молдавия выбирает быть свободной и продолжать европейский путь независимо от обстоятельств. Мы несем цену свободы. Для нас, а также для Румынии и всего региона, было бы драматичным, если бы Молдавия свернула с пути к демократии, к большой европейской семье", - добавила Санду, отметив, что страна слишком долго пыталась выбраться из серой зоны неопределенности к европейскому будущему.
Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен в Молдавии к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.