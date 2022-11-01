https://ria.ru/20221101/samozanyatye-1828346024.html

Самозанятые сформировали устойчивые запросы к платформам

Самозанятые сформировали устойчивые запросы к платформам - РИА Новости, 01.11.2022

Самозанятые сформировали устойчивые запросы к платформам

Количество самозанятых в России уже превысило 6 миллионов человек. И несмотря на серьезные темпы роста самозанятости в России, данные последних социологических... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:37

2022-11-01T11:37

2022-11-01T11:37

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 ноя - "КСК ГРУПП". Количество самозанятых в России уже превысило 6 миллионов человек. И несмотря на серьезные темпы роста самозанятости в России, данные последних социологических исследований, в том числе проведенного КСК-ГРУПП, говорят о том, что развитие экономики самозанятости и развитие платформ и законодательства для нее не синхронизированы, что серьёзно тормозит развитие малого бизнеса в стране.К такому выводу пришли эксперты "КСК ГРУПП" по результатам проведенного исследования в 15 российских регионах. В нем приняли лидеры общественного мнения: не только сами самозанятые, но и представители власти, которые курируют эти вопросы, а также блогеры и журналисты, освещающие проблематику самозанятости. Среди профессий, которые исследовались - репетиторы, кулинары, тренеры, курьеры, копирайтеры, автослесари, а также дизайнеры и фотографы и ряд других. Это было первое в России, где исследуется запрос к интернет-платформам, их функциям и сервисам со стороны самозанятых.По мнению генерального директора платформы "КСК ЭКСПЕРТ" Михаила Болдырева, "среда самозанятых, и пул платформ-агрегаторов не субъективированы. Отсюда отсутствие как у самозанятых, так и у платформ представительских институтов, которые могли бы озвучить интересы и самозанятых, и платформ в диалоге с законодателем".По мнению экспертов КСК-ГРУПП, среди сервисов, которые сегодня существуют на платформах, по степени полезности для самозанятых на первом месте – тот факт, что платформы формируют спрос на товары или услуги самозанятых в объемах, которые не может обеспечить ни один другой инструмент (это отметила половина опрошенных). Второй по важности сервис - платформы выступают гарантами оплаты со стороны потребителя (треть опрошенных). Ровно столько же отметили такой сервис, как внутренние рейтинги платформ, что позволяет показать потребителю квалификацию.Говоря о барьерах, с которыми сталкиваются самозанятые партнеры платформ в своей профессиональной деятельности, Михаил Болдырев отметил, что в первую очередь, самозанятых беспокоят барьеры в общении с банками.Отсутствие возможности легальной закупки в пользу конечного потребителя комплектующих и сырья, необходимых для выполнения заказов, отметили, как основную проблему половина из опрошенных. Респонденты рассказывают, что это приводит к новому явлению: возникновению "серой зоны" вокруг таких закупок внутри самозанятости, которая как раз и призвана ликвидировать такие зоны.Получение разрешительной документации на услугу или изделие (санитарные сертификаты, сертификаты соответствия) проводятся каждым самозанятым партнером платформы самостоятельно. Треть партнеров платформ из числа самозанятых отметили это как ключевой барьер в их работе. Это приводит к увеличению числа одинаковых бюрократических действий в десятки раз, увеличивает нагрузку на государственные сертифицирующие органы и, в конечном итоге, никак не связано с безопасностью товара и услуги.Кроме того, исследователи разделили запросы самозанятых постоянных партеров к платформам на несколько больших направлений.Эксперты фиксируют большой запрос к платформе как представителю интересов своих постоянных партеров, самозанятых, в разных деловых ситуациях. В качестве примера Михаил Болдырев приводит общение с банками - прежде всего, в качестве гаранта целевого использования средств кредитования, гаранта лизинга, гаранта объемов исполняемых работ и пр. В том числе есть и запрос на прямое взаимодействие с платформой как кредитно-финансовой организацией, которая взяла бы на себя функцию банка.Также представлять свои интересы готовы при общении с государственными органами, с заказчиками, покупателями – подтверждение опыта и квалификации на стадии заключении соглашения и гарант своевременной согласованной оплаты по завершении работ.Еще один устойчивый запрос от самозанятых к платформе как объединителю партнеров самозанятых вокруг общих интересов и целей. Например, при общении с поставщиками сырья, комплектующих – как организатора оптовых скидок и закупок в интересах сразу многих постоянных партнеров платформ. А так же при взаимодействии с законодателем – запрос на функцию достоверной социальной сети, объединяющей реальных лиц, профессионалов, и позволяющей им формировать и отстаивать коллективную позицию.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы