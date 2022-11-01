Рейтинг@Mail.ru
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/sakhalin-1828300728.html
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 01.11.2022
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"
Власти Японии заинтересованы в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к Sodeco, имеющей там долю, заявил министр экономики,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T04:46
2022-11-01T10:29
япония
ясутоси нисимура
экономика
владимир путин
россия
ближний восток
роснефть
marubeni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_0:179:3000:1867_1920x0_80_0_0_bc4dc077ac182459c7c82352ff1ff2f9.jpg
ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости. Власти Японии заинтересованы в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к Sodeco, имеющей там долю, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.Как отметил глава участвующей в проекте компании Itochu Масахиро Окафудзи, Япония нуждается в российских углеводородах. "Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", — сказал он в интервью газете Financial Times.Бизнесмен раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок, назвав его вредным для мировой экономики.В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.Японская Sodeco владеет долей в 30%. Акционерами консорциума наравне с правительством Японии являются компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni.Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).
https://radiosputnik.ria.ru/20221009/sakhalin-1-1822559082.html
https://ria.ru/20221008/yaponiya-1822414285.html
япония
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_64:0:2724:1995_1920x0_80_0_0_30c56798ed7f7ed035f998bc04cc44ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, ясутоси нисимура, экономика, владимир путин, россия, ближний восток, роснефть, marubeni, exxon mobil
Япония, Ясутоси Нисимура, Экономика, Владимир Путин, Россия, Ближний Восток, Роснефть, Marubeni, Exxon Mobil
04:46 01.11.2022 (обновлено: 10:29 01.11.2022)
 
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"

Министр Нисимура: Япония намерена продолжить участвовать в проекте "Сахалин-1"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости. Власти Японии заинтересованы в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к Sodeco, имеющей там долю, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

"Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому "Сахалин-1" является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте "Сахалин-1". Я провел встречу с руководством SODECO и передал просьбу положительно рассмотреть данный вопрос", — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил глава участвующей в проекте компании Itochu Масахиро Окафудзи, Япония нуждается в российских углеводородах. "Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", — сказал он в интервью газете Financial Times.

Бизнесмен раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок, назвав его вредным для мировой экономики.
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 07:05В мире
Японский министр заявил о важности проекта "Сахалин-1"
В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.
Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.
Японская Sodeco владеет долей в 30%. Акционерами консорциума наравне с правительством Японии являются компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni.
Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:41
Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ
 
ЯпонияЯсутоси НисимураЭкономикаВладимир ПутинРоссияБлижний ВостокРоснефтьMarubeniExxon Mobil
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала