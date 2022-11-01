https://ria.ru/20221101/sakhalin-1828300728.html

Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"

Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 01.11.2022

Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"

Власти Японии заинтересованы в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к Sodeco, имеющей там долю, заявил министр экономики,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T04:46

2022-11-01T04:46

2022-11-01T10:29

япония

ясутоси нисимура

экономика

владимир путин

россия

ближний восток

роснефть

marubeni

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ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости. Власти Японии заинтересованы в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к Sodeco, имеющей там долю, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.Как отметил глава участвующей в проекте компании Itochu Масахиро Окафудзи, Япония нуждается в российских углеводородах. "Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", — сказал он в интервью газете Financial Times.Бизнесмен раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок, назвав его вредным для мировой экономики.В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.Японская Sodeco владеет долей в 30%. Акционерами консорциума наравне с правительством Японии являются компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni.Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).

https://radiosputnik.ria.ru/20221009/sakhalin-1-1822559082.html

https://ria.ru/20221008/yaponiya-1822414285.html

япония

россия

ближний восток

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япония, ясутоси нисимура, экономика, владимир путин, россия, ближний восток, роснефть, marubeni, exxon mobil