04:46 01.11.2022 (обновлено: 10:29 01.11.2022)
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"
Министр Нисимура: Япония намерена продолжить участвовать в проекте "Сахалин-1"
ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости. Власти Японии заинтересованы в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к Sodeco, имеющей там долю, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
"Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому "Сахалин-1" является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте "Сахалин-1". Я провел встречу с руководством SODECO и передал просьбу положительно рассмотреть данный вопрос", — сказал он на пресс-конференции.
Как отметил глава участвующей в проекте компании Itochu Масахиро Окафудзи, Япония нуждается в российских углеводородах. "Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", — сказал он в интервью газете Financial Times.
Бизнесмен раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок, назвав его вредным для мировой экономики.
Бизнесмен раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок, назвав его вредным для мировой экономики.
9 октября, 07:05В миреЯпонский министр заявил о важности проекта "Сахалин-1"
В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.
Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.
Японская Sodeco владеет долей в 30%. Акционерами консорциума наравне с правительством Японии являются компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni.
Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).