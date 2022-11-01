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Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде
Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.11.2022
Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде
Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:19
2022-11-01T14:19
2022-11-01T14:19
россия
безопасность
совет федерации рф
андрей климов
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Наш русский мир был провозглашён угрозой Европейского союза. Введение этих резолюций Европейского парламента в сентябре прошлого года… Там конкретно была поставлена задача - разгромить русский мир", - сказал Климов на Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.Он уточнил, что эта задача была написана "на всех языках Европейского союза", при этом никто из правозащитников за рубежом не возмутился.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, совет федерации рф, андрей климов, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Безопасность, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Евросоюз, Санкции в отношении России
Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде
Сенатор Климов заявил, что ЕС провозгласил русский мир угрозой и хочет разгромить его