https://ria.ru/20221101/russkiy-1828406699.html

Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде

Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.11.2022

Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде

Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:19

2022-11-01T14:19

2022-11-01T14:19

россия

безопасность

совет федерации рф

андрей климов

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Наш русский мир был провозглашён угрозой Европейского союза. Введение этих резолюций Европейского парламента в сентябре прошлого года… Там конкретно была поставлена задача - разгромить русский мир", - сказал Климов на Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.Он уточнил, что эта задача была написана "на всех языках Европейского союза", при этом никто из правозащитников за рубежом не возмутился.

https://ria.ru/20220527/voyna-1791084018.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, совет федерации рф, андрей климов, евросоюз, санкции в отношении россии