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Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.11.2022
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Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде
Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.11.2022
Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде
Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:19
2022-11-01T14:19
россия
безопасность
совет федерации рф
андрей климов
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Наш русский мир был провозглашён угрозой Европейского союза. Введение этих резолюций Европейского парламента в сентябре прошлого года… Там конкретно была поставлена задача - разгромить русский мир", - сказал Климов на Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.Он уточнил, что эта задача была написана "на всех языках Европейского союза", при этом никто из правозащитников за рубежом не возмутился.
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россия, безопасность, совет федерации рф, андрей климов, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Безопасность, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:19 01.11.2022
 
Евросоюз провозгласил русский мир угрозой, заявили в Совфеде

Сенатор Климов заявил, что ЕС провозгласил русский мир угрозой и хочет разгромить его

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Русский мир был провозглашён угрозой Евросоюза, поставили задачу - разгромить русский мир, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Наш русский мир был провозглашён угрозой Европейского союза. Введение этих резолюций Европейского парламента в сентябре прошлого года… Там конкретно была поставлена задача - разгромить русский мир", - сказал Климов на Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.
Он уточнил, что эта задача была написана "на всех языках Европейского союза", при этом никто из правозащитников за рубежом не возмутился.
Лавров: Запад объявил всему русскому миру тотальную войну - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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РоссияБезопасностьСовет Федерации РФАндрей КлимовЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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