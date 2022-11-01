https://ria.ru/20221101/russkiy-1828355116.html

Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире

Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире - РИА Новости, 01.11.2022

Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире

Ни один язык так быстро не исчезал с лица планеты за последнее столетие как русский, это медленная война, которая развязана оппонентами России, заявил лидер... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:55

2022-11-01T11:55

2022-11-01T11:55

россия

лдпр

общество

леонид слуцкий (политик)

русский язык в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ни один язык так быстро не исчезал с лица планеты за последнее столетие как русский, это медленная война, которая развязана оппонентами России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро как русский. Это медленная война, которая развязана против нас нашими оппонентами", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Он уточнил, что в 1989-1990 годах в мире на русском языке говорили 350 миллионов человек, на сегодняшний день - 270 миллионов.

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825730114.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, лдпр, общество, леонид слуцкий (политик), русский язык в мире