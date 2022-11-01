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Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире - РИА Новости, 01.11.2022
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Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире
Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире - РИА Новости, 01.11.2022
Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире
Ни один язык так быстро не исчезал с лица планеты за последнее столетие как русский, это медленная война, которая развязана оппонентами России, заявил лидер... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:55
2022-11-01T11:55
россия
лдпр
общество
леонид слуцкий (политик)
русский язык в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ни один язык так быстро не исчезал с лица планеты за последнее столетие как русский, это медленная война, которая развязана оппонентами России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро как русский. Это медленная война, которая развязана против нас нашими оппонентами", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Он уточнил, что в 1989-1990 годах в мире на русском языке говорили 350 миллионов человек, на сегодняшний день - 270 миллионов.
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россия, лдпр, общество, леонид слуцкий (политик), русский язык в мире
Россия, ЛДПР, Общество, Леонид Слуцкий (политик), Русский язык в мире
11:55 01.11.2022
 
Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире

Слуцкий заявил, что за 30 лет число носителей русского языка уменьшилось на 80 миллионов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ни один язык так быстро не исчезал с лица планеты за последнее столетие как русский, это медленная война, которая развязана оппонентами России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро как русский. Это медленная война, которая развязана против нас нашими оппонентами", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Он уточнил, что в 1989-1990 годах в мире на русском языке говорили 350 миллионов человек, на сегодняшний день - 270 миллионов.
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РоссияЛДПРОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Русский язык в мире
 
 
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