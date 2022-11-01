Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/rossiya-1828443936.html
Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта
Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта - РИА Новости, 01.11.2022
Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта
Запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:26
2022-11-01T17:02
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий медведев
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев."Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", — говорится в записи в его Telegram-канале.В посте приводится "известный тезис западных стран" — "России нельзя дать победить в войне". По словам Медведева, следуя формальной логике, если побеждает не Россия, то Украина. Ее цель названа Киевом — возврат всех ранее принадлежащих ей территорий — "то есть отторжение их от России". Это, как утверждает политик, угроза существованию российского государства и распад страны."И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — добавил Медведев.Он задал несколько вопросов — кто в таком случае планирует ядерный конфликт и что это, если не "прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия"? — и пришел к выводу, что это Запад толкает мир к глобальной войне.
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 01.11.2022 (обновлено: 17:02 01.11.2022)
 
Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта

Медведев назвал победу России на Украине единственной гарантией от мирового конфликта

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", — говорится в записи в его Telegram-канале.
В посте приводится "известный тезис западных стран" — "России нельзя дать победить в войне". По словам Медведева, следуя формальной логике, если побеждает не Россия, то Украина. Ее цель названа Киевом — возврат всех ранее принадлежащих ей территорий — "то есть отторжение их от России". Это, как утверждает политик, угроза существованию российского государства и распад страны.
"И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — добавил Медведев.
Он задал несколько вопросов — кто в таком случае планирует ядерный конфликт и что это, если не "прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия"? — и пришел к выводу, что это Запад толкает мир к глобальной войне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий МедведевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала