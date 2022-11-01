16:26 01.11.2022 (обновлено: 17:02 01.11.2022)
Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта
Медведев назвал победу России на Украине единственной гарантией от мирового конфликта
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", — говорится в записи в его Telegram-канале.
В посте приводится "известный тезис западных стран" — "России нельзя дать победить в войне". По словам Медведева, следуя формальной логике, если побеждает не Россия, то Украина. Ее цель названа Киевом — возврат всех ранее принадлежащих ей территорий — "то есть отторжение их от России". Это, как утверждает политик, угроза существованию российского государства и распад страны.
"И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — добавил Медведев.
Он задал несколько вопросов — кто в таком случае планирует ядерный конфликт и что это, если не "прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия"? — и пришел к выводу, что это Запад толкает мир к глобальной войне.