https://ria.ru/20221101/rossiya-1828443936.html

Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта

Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта - РИА Новости, 01.11.2022

Медведев назвал победу России единственной гарантией от мирового конфликта

Запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:26

2022-11-01T16:26

2022-11-01T17:02

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий медведев

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев."Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", — говорится в записи в его Telegram-канале.В посте приводится "известный тезис западных стран" — "России нельзя дать победить в войне". По словам Медведева, следуя формальной логике, если побеждает не Россия, то Украина. Ее цель названа Киевом — возврат всех ранее принадлежащих ей территорий — "то есть отторжение их от России". Это, как утверждает политик, угроза существованию российского государства и распад страны."И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — добавил Медведев.Он задал несколько вопросов — кто в таком случае планирует ядерный конфликт и что это, если не "прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия"? — и пришел к выводу, что это Запад толкает мир к глобальной войне.

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, ситуация в днр и лнр