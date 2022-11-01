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Запад не смог изолировать Россию, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
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Запад не смог изолировать Россию, заявил Мишустин
Запад не смог изолировать Россию, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
Запад не смог изолировать Россию, заявил Мишустин
Попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, лишь ускорили процесс переформатирования системы международных отношений, страна продолжит развивать... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:50
2022-11-01T10:57
михаил мишустин
россия
евразийский экономический союз
ближний восток
азия
снг
экономика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, лишь ускорили процесс переформатирования системы международных отношений, страна продолжит развивать диалог с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, большое внимание будет уделять и укреплению сотрудничества на пространстве ЕАЭС и СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений. Сейчас существенно возрастает роль государств и регионов, интересы которых ранее попросту игнорировались. Мы продолжим укреплять плодотворное взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Безусловный приоритет, конечно, - сотрудничеству на пространстве Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".Премьер считает, что большую роль здесь должно сыграть взаимодействие между зарубежными российскими общинами и субъектами РФ, тем более, что "в нынешней ситуации наши граждане и соотечественники проявляют ответственность и сплоченность"."Виден обоюдный интерес к укреплению деловых связей предпринимателей из числа соотечественников и российского бизнеса, регионов, государства в целом. Запрос на развитие такого диалога звучал на прошедшем в октябре прошлого года в Москве седьмом Всемирном конгрессе соотечественников", - пояснил Мишустин.По его словам, поддержка соотечественников относится к числу общенациональных приоритетов."Важно расширять связи с людьми, которые искренне любят свою историческую родину, стремятся сохранить родной язык и традиции предков, хоть и живут в других государствах. Особое значение это приобретает сегодня, когда Россия находится под серьезным давлением со стороны коллективного Запада. И все, что касается нашей культуры, пытаются "отменить", - также отметил премьер.
https://ria.ru/20221028/mishustin-1827411917.html
https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html
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михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз, ближний восток, азия, снг, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Евразийский экономический союз, Ближний Восток, Азия, СНГ, Экономика
10:50 01.11.2022 (обновлено: 10:57 01.11.2022)
 
Запад не смог изолировать Россию, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Запад не изолировал Россию, она продолжает диалог с другими странами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, лишь ускорили процесс переформатирования системы международных отношений, страна продолжит развивать диалог с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, большое внимание будет уделять и укреплению сотрудничества на пространстве ЕАЭС и СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений. Сейчас существенно возрастает роль государств и регионов, интересы которых ранее попросту игнорировались. Мы продолжим укреплять плодотворное взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Безусловный приоритет, конечно, - сотрудничеству на пространстве Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 09:22
Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин
Премьер считает, что большую роль здесь должно сыграть взаимодействие между зарубежными российскими общинами и субъектами РФ, тем более, что "в нынешней ситуации наши граждане и соотечественники проявляют ответственность и сплоченность".
"Виден обоюдный интерес к укреплению деловых связей предпринимателей из числа соотечественников и российского бизнеса, регионов, государства в целом. Запрос на развитие такого диалога звучал на прошедшем в октябре прошлого года в Москве седьмом Всемирном конгрессе соотечественников", - пояснил Мишустин.
По его словам, поддержка соотечественников относится к числу общенациональных приоритетов.
"Важно расширять связи с людьми, которые искренне любят свою историческую родину, стремятся сохранить родной язык и традиции предков, хоть и живут в других государствах. Особое значение это приобретает сегодня, когда Россия находится под серьезным давлением со стороны коллективного Запада. И все, что касается нашей культуры, пытаются "отменить", - также отметил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:47
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
 
Михаил МишустинРоссияЕвразийский экономический союзБлижний ВостокАзияСНГЭкономика
 
 
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