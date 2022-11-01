https://ria.ru/20221101/robot-1828310059.html

Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году

Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году - РИА Новости, 01.11.2022

Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году

Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:28

2022-11-01T08:28

2022-11-01T08:28

технологии

каспийское море

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.Робот с автономностью плавания до 12 месяцев предназначен для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub."Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", - сообщили в НТИ.Основатель и генеральный директор Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, или "мозги", которые позволяют роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего он предназначен и для подводной археологии."Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом - испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", - добавил Томских.

https://sn.ria.ru/20200206/1564339143.html

https://ria.ru/20220831/tekhnologii-1813311329.html

каспийское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, каспийское море, национальная технологическая инициатива (нти)