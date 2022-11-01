https://ria.ru/20221101/robot-1828310059.html
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году - РИА Новости, 01.11.2022
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году
Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:28
2022-11-01T08:28
2022-11-01T08:28
технологии
каспийское море
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.Робот с автономностью плавания до 12 месяцев предназначен для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub."Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", - сообщили в НТИ.Основатель и генеральный директор Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, или "мозги", которые позволяют роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего он предназначен и для подводной археологии."Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом - испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", - добавил Томских.
https://sn.ria.ru/20200206/1564339143.html
https://ria.ru/20220831/tekhnologii-1813311329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, каспийское море, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Каспийское море, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году
НТИ: российского морского робота для патруля трубопроводов начнут испытывать в 2023 году
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
Робот с автономностью плавания до 12 месяцев предназначен для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub.
"Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", - сообщили в НТИ.
Основатель и генеральный директор Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, или "мозги", которые позволяют роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего он предназначен и для подводной археологии.
"Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом - испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", - добавил Томских.