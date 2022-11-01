Рейтинг@Mail.ru
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/robot-1828310059.html
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году - РИА Новости, 01.11.2022
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году
Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:28
2022-11-01T08:28
технологии
каспийское море
национальная технологическая инициатива (нти)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811628047_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ba9473de45804db7466cd39287a7e121.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.Робот с автономностью плавания до 12 месяцев предназначен для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub."Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", - сообщили в НТИ.Основатель и генеральный директор Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, или "мозги", которые позволяют роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего он предназначен и для подводной археологии."Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом - испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", - добавил Томских.
https://sn.ria.ru/20200206/1564339143.html
https://ria.ru/20220831/tekhnologii-1813311329.html
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811628047_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9d5c4f2b97631630206f96cc4cbc9e0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, каспийское море, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Каспийское море, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
08:28 01.11.2022
 
Российского морского робота начнут испытывать в 2023 году

НТИ: российского морского робота для патруля трубопроводов начнут испытывать в 2023 году

© Фото : НИТУ МИСИС / Сергей ГнусковВ Центре НТИ Квантовые коммуникации НИТУ МИСИС-1
В Центре НТИ Квантовые коммуникации НИТУ МИСИС-1 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : НИТУ МИСИС / Сергей Гнусков
В Центре НТИ Квантовые коммуникации НИТУ МИСИС-1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
Робот с автономностью плавания до 12 месяцев предназначен для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub.
Квантовые точки и роботы – стартует финальный этап олимпиады НТИ
6 февраля 2020, 12:19
Квантовые точки и роботы – стартует финальный этап олимпиады НТИ
"Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", - сообщили в НТИ.
Основатель и генеральный директор Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, или "мозги", которые позволяют роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего он предназначен и для подводной археологии.
"Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом - испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", - добавил Томских.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 06:29
В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве
 
ТехнологииКаспийское мореНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала