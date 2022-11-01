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В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, ревакцинировался ли Владимир Путин, но заверил, что все необходимые меры... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:48
2022-11-01T13:48
2022-11-01T18:01
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, ревакцинировался ли Владимир Путин, но заверил, что все необходимые меры предосторожности в отношении главы государства принимаются."Нет, по-прежнему не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он сказать, ревакцинировался ли президент.Тем, кто переживает за безопасность президента, который в последнее время активно взаимодействует с людьми, представитель Кремля посоветовал не волноваться. "Не волнуйтесь. Все необходимые меры предосторожности принимаются", - заявил Песков.
https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:48 01.11.2022 (обновлено: 18:01 01.11.2022)
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19
Песков не стал отвечать на вопрос, ревакцинировался ли Путин от COVID-19
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, ревакцинировался ли Владимир Путин, но заверил, что все необходимые меры предосторожности в отношении главы государства принимаются.
"Нет, по-прежнему не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он сказать, ревакцинировался ли президент.
Тем, кто переживает за безопасность президента, который в последнее время активно взаимодействует с людьми, представитель Кремля посоветовал не волноваться. "Не волнуйтесь. Все необходимые меры предосторожности принимаются", - заявил Песков.