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В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221101/revaktsinatsiya-1828391121.html
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, ревакцинировался ли Владимир Путин, но заверил, что все необходимые меры... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:48
2022-11-01T18:01
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, ревакцинировался ли Владимир Путин, но заверил, что все необходимые меры предосторожности в отношении главы государства принимаются."Нет, по-прежнему не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он сказать, ревакцинировался ли президент.Тем, кто переживает за безопасность президента, который в последнее время активно взаимодействует с людьми, представитель Кремля посоветовал не волноваться. "Не волнуйтесь. Все необходимые меры предосторожности принимаются", - заявил Песков.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19
13:48 01.11.2022 (обновлено: 18:01 01.11.2022)
 
В Кремле не ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19

Песков не стал отвечать на вопрос, ревакцинировался ли Путин от COVID-19

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, ревакцинировался ли Владимир Путин, но заверил, что все необходимые меры предосторожности в отношении главы государства принимаются.
"Нет, по-прежнему не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он сказать, ревакцинировался ли президент.
Тем, кто переживает за безопасность президента, который в последнее время активно взаимодействует с людьми, представитель Кремля посоветовал не волноваться. "Не волнуйтесь. Все необходимые меры предосторожности принимаются", - заявил Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 13:49
Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаРоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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