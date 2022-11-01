https://ria.ru/20221101/rebenok-1828382873.html

В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле

В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле - РИА Новости, 01.11.2022

В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле

Ребенок, получивший ранение головы при обстреле со стороны украинских войск Кременского района ЛНР, был в срочном порядке прооперирован врачами-нейрохиругами... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:18

2022-11-01T13:18

2022-11-01T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

луганская народная республика

кременная

сватово

сцкк

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок, получивший ранение головы при обстреле со стороны украинских войск Кременского района ЛНР, был в срочном порядке прооперирован врачами-нейрохиругами "Луганской республиканской детской клинической больницы", сообщает корреспондент РИА Новости."Ребенок доставлен по линии санавиации в тяжелом состоянии с места происшествия в нашу республиканскую больницу, где выполнено дообследование, и принято решение взять в срочном порядке в операционную для дальнейшего оперативного лечения. Выполнена операция в объеме декомпрессии черепа, состояние тяжелое", - сообщила журналистам детский врач-нейрохирург Анна Полтавцева.Со слов врачей, состояние пострадавшего обусловлено тяжестью ранения. Фрагмент поражающего элемента вошел в лобную область и достиг затылочной области, повредив вещество головного мозга.Как заявили ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрела 31 октября украинскими войсками Кременского района в ЛНР погибла женщина, тяжелые ранения получил 10-летний мальчик.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.

https://ria.ru/20221030/kirillovka-1827964590.html

https://ria.ru/20221031/kremennaya-1828209492.html

луганская народная республика

кременная

сватово

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виталий киселев, луганская народная республика, кременная, сватово, сцкк