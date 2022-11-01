Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/rebenok-1828382873.html
В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле
В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле - РИА Новости, 01.11.2022
В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле
Ребенок, получивший ранение головы при обстреле со стороны украинских войск Кременского района ЛНР, был в срочном порядке прооперирован врачами-нейрохиругами... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:18
2022-11-01T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
луганская народная республика
кременная
сватово
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588249490_0:165:2980:1841_1920x0_80_0_0_175911c89fea3178d02babd9d9004261.jpg
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок, получивший ранение головы при обстреле со стороны украинских войск Кременского района ЛНР, был в срочном порядке прооперирован врачами-нейрохиругами "Луганской республиканской детской клинической больницы", сообщает корреспондент РИА Новости."Ребенок доставлен по линии санавиации в тяжелом состоянии с места происшествия в нашу республиканскую больницу, где выполнено дообследование, и принято решение взять в срочном порядке в операционную для дальнейшего оперативного лечения. Выполнена операция в объеме декомпрессии черепа, состояние тяжелое", - сообщила журналистам детский врач-нейрохирург Анна Полтавцева.Со слов врачей, состояние пострадавшего обусловлено тяжестью ранения. Фрагмент поражающего элемента вошел в лобную область и достиг затылочной области, повредив вещество головного мозга.Как заявили ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрела 31 октября украинскими войсками Кременского района в ЛНР погибла женщина, тяжелые ранения получил 10-летний мальчик.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
https://ria.ru/20221030/kirillovka-1827964590.html
https://ria.ru/20221031/kremennaya-1828209492.html
луганская народная республика
кременная
сватово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588249490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44f55cde71035d0525f52746128d5eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий киселев, луганская народная республика, кременная, сватово, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Луганская Народная Республика, Кременная, Сватово, СЦКК
13:18 01.11.2022
 
В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле

В ЛНР прооперировали ребенка, раненного при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкХирург во время операции
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Хирург во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок, получивший ранение головы при обстреле со стороны украинских войск Кременского района ЛНР, был в срочном порядке прооперирован врачами-нейрохиругами "Луганской республиканской детской клинической больницы", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Ребенок доставлен по линии санавиации в тяжелом состоянии с места происшествия в нашу республиканскую больницу, где выполнено дообследование, и принято решение взять в срочном порядке в операционную для дальнейшего оперативного лечения. Выполнена операция в объеме декомпрессии черепа, состояние тяжелое", - сообщила журналистам детский врач-нейрохирург Анна Полтавцева.
Последствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 21:50Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Со слов врачей, состояние пострадавшего обусловлено тяжестью ранения. Фрагмент поражающего элемента вошел в лобную область и достиг затылочной области, повредив вещество головного мозга.
Как заявили ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрела 31 октября украинскими войсками Кременского района в ЛНР погибла женщина, тяжелые ранения получил 10-летний мальчик.
Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:37Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевЛуганская Народная РеспубликаКременнаяСватовоСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала