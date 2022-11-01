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Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/razminirovanie-1828524343.html
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины - РИА Новости, 01.11.2022
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:28
2022-11-01T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс."Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании", - сказал Прайс на брифинге.
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в мире, нед прайс, украина, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нед Прайс, Украина, Государственный департамент США
21:28 01.11.2022
 
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины

Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании на разминирование Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании", - сказал Прайс на брифинге.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсУкраинаГосударственный департамент США
 
 
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