https://ria.ru/20221101/razminirovanie-1828524343.html

Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины

Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины - РИА Новости, 01.11.2022

Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины

Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:28

2022-11-01T21:28

2022-11-01T21:28

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

украина

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс."Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании", - сказал Прайс на брифинге.

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

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в мире, нед прайс, украина, государственный департамент сша