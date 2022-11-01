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Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины - РИА Новости, 01.11.2022
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:28
2022-11-01T21:28
2022-11-01T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс."Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании", - сказал Прайс на брифинге.
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в мире, нед прайс, украина, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нед Прайс, Украина, Государственный департамент США
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов на помощь в разминировании Украины
Госдеп выделил 47,6 миллиона долларов американской компании на разминирование Украины