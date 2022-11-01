Рейтинг@Mail.ru
США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/rakety-1828536831.html
США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию
США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию - РИА Новости, 01.11.2022
США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию
Американская администрация не подтверждает сообщения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил на онлайн-брифинге координатор по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:21
2022-11-01T23:21
в мире
джон кирби
белоруссия
россия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_373a8639ae9ea55a405ce3d783e34064.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американская администрация не подтверждает сообщения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Он также добавил, что Вашингтон не видит признаков того, что Белоруссия заинтересована в участие в спецоперации на Украине.Белоруссия неоднократно опровергала сообщения о подготовке к участию в российской спецоперации на Украине. С такими заявлениями выступал президент Александр Лукашенко. Он подчеркивал, что у России достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские силы России там не нужны. Аналогичную позицию высказывал помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский. В октябре Министерство обороны республики назвало обеспечение безопасности границ Союзного Государства главной задачей для армии республики в период спецоперации.
https://ria.ru/20221017/konflikt-1824619425.html
белоруссия
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_625153aa28b3ef66afadc881fe25743e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон кирби, белоруссия, россия, сша, украина
В мире, Джон Кирби, Белоруссия, Россия, США, Украина
23:21 01.11.2022
 
США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию

Кирби: США не подтверждают данные о переброске Россией гиперзвуковых ракет в Белоруссию

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американская администрация не подтверждает сообщения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии", — сказал чиновник.
Он также добавил, что Вашингтон не видит признаков того, что Белоруссия заинтересована в участие в спецоперации на Украине.
Белоруссия неоднократно опровергала сообщения о подготовке к участию в российской спецоперации на Украине. С такими заявлениями выступал президент Александр Лукашенко. Он подчеркивал, что у России достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские силы России там не нужны. Аналогичную позицию высказывал помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский. В октябре Министерство обороны республики назвало обеспечение безопасности границ Союзного Государства главной задачей для армии республики в период спецоперации.
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:16
Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии
 
В миреДжон КирбиБелоруссияРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала