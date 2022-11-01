https://ria.ru/20221101/rakety-1828536831.html

США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию

США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию - РИА Новости, 01.11.2022

США не подтвердили данные об отправке Россией "гиперзвука" в Белоруссию

Американская администрация не подтверждает сообщения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил на онлайн-брифинге координатор по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:21

2022-11-01T23:21

2022-11-01T23:21

в мире

джон кирби

белоруссия

россия

сша

украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американская администрация не подтверждает сообщения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Он также добавил, что Вашингтон не видит признаков того, что Белоруссия заинтересована в участие в спецоперации на Украине.Белоруссия неоднократно опровергала сообщения о подготовке к участию в российской спецоперации на Украине. С такими заявлениями выступал президент Александр Лукашенко. Он подчеркивал, что у России достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские силы России там не нужны. Аналогичную позицию высказывал помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский. В октябре Министерство обороны республики назвало обеспечение безопасности границ Союзного Государства главной задачей для армии республики в период спецоперации.

https://ria.ru/20221017/konflikt-1824619425.html

белоруссия

россия

сша

украина

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в мире, джон кирби, белоруссия, россия, сша, украина