https://ria.ru/20221101/putin-1828395116.html

Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков

Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.11.2022

Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков

Заключение о возможности ремонта "Северных потоков" должны дать специалисты, пока на этот счет решений нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:56

2022-11-01T13:56

2022-11-01T14:22

владимир путин

алексей миллер

николаевская область

россия

газпром

вмс великобритании

украина

минобороны великобритании

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заключение о возможности ремонта "Северных потоков" должны дать специалисты, пока на этот счет решений нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава корпорации Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт."Это должны дать заключение специалисты. Пока на этот счет решений никаких нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможности ремонта "Северных потоков".На уточняющий вопрос, представил ли Миллер главе государства уже окончательный доклад или же будут продолжены работы и можно ожидать новых выводов, Песков посоветовал обратиться в "Газпром".Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море.

https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html

https://ria.ru/20221101/potok-1828394373.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, алексей миллер, николаевская область, россия, газпром, вмс великобритании, украина, минобороны великобритании, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"