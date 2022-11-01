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Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.11.2022
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Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков
Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.11.2022
Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков
Заключение о возможности ремонта "Северных потоков" должны дать специалисты, пока на этот счет решений нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:56
2022-11-01T14:22
владимир путин
алексей миллер
николаевская область
россия
газпром
вмс великобритании
украина
минобороны великобритании
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заключение о возможности ремонта "Северных потоков" должны дать специалисты, пока на этот счет решений нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава корпорации Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт."Это должны дать заключение специалисты. Пока на этот счет решений никаких нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможности ремонта "Северных потоков".На уточняющий вопрос, представил ли Миллер главе государства уже окончательный доклад или же будут продолжены работы и можно ожидать новых выводов, Песков посоветовал обратиться в "Газпром".Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море.
https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html
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владимир путин, алексей миллер, николаевская область, россия, газпром, вмс великобритании, украина, минобороны великобритании, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Владимир Путин, Алексей Миллер, Николаевская область, Россия, Газпром, ВМС Великобритании, Украина, Минобороны Великобритании, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
13:56 01.11.2022 (обновлено: 14:22 01.11.2022)
 
Решений о возможности ремонта "Северных потоков" пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: заключение о ремонте "Северных потоков" должны дать специалисты

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заключение о возможности ремонта "Северных потоков" должны дать специалисты, пока на этот счет решений нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава корпорации Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:03
В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"
"Это должны дать заключение специалисты. Пока на этот счет решений никаких нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможности ремонта "Северных потоков".
На уточняющий вопрос, представил ли Миллер главе государства уже окончательный доклад или же будут продолжены работы и можно ожидать новых выводов, Песков посоветовал обратиться в "Газпром".
Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.
Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море.
Место утечки на газопроводе Северный поток
13:54
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"
 
Владимир ПутинАлексей МиллерНиколаевская областьРоссияГазпромВМС ВеликобританииУкраинаМинобороны ВеликобританииСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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