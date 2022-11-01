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Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием
Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием, отметив, что телеканал внёс большой вклад в становление и развитие РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:39
2022-11-01T12:21
владимир путин
россия
общество
культура
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием, отметив, что телеканал внёс большой вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение традиций просветительства, телеграмма размещена на сайте Кремля.Телеканал "Россия-Культура" был учреждён президентом РФ 25 августа 1997 года, свое вещание канал начал 1 ноября. Сегодня телеканалу исполняется 25 лет."Стартовав в эфире 1 ноября 1997 года, телеканал внёс большой, заметный вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение замечательных традиций просветительства, которыми по праву славится наша страна. А главное, вы смогли создать свой, узнаваемый творческий, информационный стиль, воплотить в жизнь богатейшую палитру разнообразных, всегда интересных и содержательных проектов, завоевать искреннее признание миллионов телезрителей", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что коллектив телеканала высоко держит профессиональную планку, стремится учитывать запросы своей аудитории, знакомя её с памятными страницами отечественной и мировой истории, событиями мира театра, музыки, кинематографии, с талантливыми работами выдающихся мастеров. Все передачи телеканала отличаются актуальностью и глубиной тем, художественным вкусом.Путин выразил уверенность, что телеканал продолжит свою работу в том же направлении. Также пожелал успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20221101/putin-1828336824.html
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владимир путин, россия, общество, культура
Владимир Путин, Россия, Общество, Культура
11:39 01.11.2022 (обновлено: 12:21 01.11.2022)
 
Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием

Путин: телеканал "Россия-Культура" сохраняет традиции просветительства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием, отметив, что телеканал внёс большой вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение традиций просветительства, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Телеканал "Россия-Культура" был учреждён президентом РФ 25 августа 1997 года, свое вещание канал начал 1 ноября. Сегодня телеканалу исполняется 25 лет.
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"Стартовав в эфире 1 ноября 1997 года, телеканал внёс большой, заметный вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение замечательных традиций просветительства, которыми по праву славится наша страна. А главное, вы смогли создать свой, узнаваемый творческий, информационный стиль, воплотить в жизнь богатейшую палитру разнообразных, всегда интересных и содержательных проектов, завоевать искреннее признание миллионов телезрителей", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что коллектив телеканала высоко держит профессиональную планку, стремится учитывать запросы своей аудитории, знакомя её с памятными страницами отечественной и мировой истории, событиями мира театра, музыки, кинематографии, с талантливыми работами выдающихся мастеров. Все передачи телеканала отличаются актуальностью и глубиной тем, художественным вкусом.
Путин выразил уверенность, что телеканал продолжит свою работу в том же направлении. Также пожелал успехов и всего наилучшего.
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