https://ria.ru/20221101/putin-1828351624.html

Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием

Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием, отметив, что телеканал внёс большой вклад в становление и развитие РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:39

2022-11-01T11:39

2022-11-01T12:21

владимир путин

россия

общество

культура

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Россия-Культура" с 25-летием, отметив, что телеканал внёс большой вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение традиций просветительства, телеграмма размещена на сайте Кремля.Телеканал "Россия-Культура" был учреждён президентом РФ 25 августа 1997 года, свое вещание канал начал 1 ноября. Сегодня телеканалу исполняется 25 лет."Стартовав в эфире 1 ноября 1997 года, телеканал внёс большой, заметный вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение замечательных традиций просветительства, которыми по праву славится наша страна. А главное, вы смогли создать свой, узнаваемый творческий, информационный стиль, воплотить в жизнь богатейшую палитру разнообразных, всегда интересных и содержательных проектов, завоевать искреннее признание миллионов телезрителей", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что коллектив телеканала высоко держит профессиональную планку, стремится учитывать запросы своей аудитории, знакомя её с памятными страницами отечественной и мировой истории, событиями мира театра, музыки, кинематографии, с талантливыми работами выдающихся мастеров. Все передачи телеканала отличаются актуальностью и глубиной тем, художественным вкусом.Путин выразил уверенность, что телеканал продолжит свою работу в том же направлении. Также пожелал успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20221101/putin-1828336824.html

https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество, культура