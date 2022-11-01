https://ria.ru/20221101/putin-1828336824.html
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:01
2022-11-01T11:01
2022-11-01T11:01
общество
владимир путин
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники ведомства проделали большую работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, телеграмма размещена на сайте Кремля.Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ФССП - День судебного пристава."За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости. Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу", - говорится в сообщении.Путин отметил, что уверен, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.Также президент пожелал сотрудникам службы успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.
https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html
https://ria.ru/20220914/memorandum-1816821156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником
Президент Путин: ФССП проделала большую работу для совершенствования правовой системы
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники ведомства проделали большую работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, телеграмма
размещена на сайте Кремля.
Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ФССП
- День судебного пристава.
"За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости. Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что уверен, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.
Также президент пожелал сотрудникам службы успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.