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Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:01
2022-11-01T11:01
общество
владимир путин
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники ведомства проделали большую работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, телеграмма размещена на сайте Кремля.Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ФССП - День судебного пристава."За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости. Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу", - говорится в сообщении.Путин отметил, что уверен, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.Также президент пожелал сотрудникам службы успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.
https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html
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общество, владимир путин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
11:01 01.11.2022
 
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником

Президент Путин: ФССП проделала большую работу для совершенствования правовой системы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда
Сотрудник Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники ведомства проделали большую работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ФССП - День судебного пристава.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 09:34
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
"За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости. Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что уверен, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.
Также президент пожелал сотрудникам службы успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.
Федеральная служба судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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