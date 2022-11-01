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Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет
Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет - РИА Новости, 01.11.2022
Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников общеарабской встречи на высшем уровне, подчеркнув, что проблемы на Ближнем Востоке и в Северной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:19
2022-11-01T09:44
ближний восток
северная африка
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников общеарабской встречи на высшем уровне, подчеркнув, что проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны быть урегулированы на международно-правовой основе, при уважении суверенитета государств регионов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Двухдневный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который его организаторы успели прозвать "объединительным", стартует в Алжире во вторник после трехлетнего перерыва. Последняя межарабская встреча в верхах, обычно проводимая ежегодно, в последний раз состоялась в 2019 году в Тунисе. Затем проведению саммита на протяжении нескольких лет мешала пандемия коронавируса."Россия готова и впредь всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ и всеми ее членами, в том числе в целях упрочения безопасности на региональном и глобальном уровне. Исходим из того, что военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая сирийский и ливийский кризисы, йеменский и палестино-израильский конфликты, должны быть урегулированы на общепризнанной международно-правовой основе, при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в телеграмме.Российский лидер подчеркнул, что в мире происходят политические и экономические изменения, набирает обороты процесс формирования многополярной системы международных отношений.Путин также выразил уверенность, что наращивание партнерских связей между Россией и арабскими странами отвечает общим интересам, идет в русле обеспечения мира и стабильности на планете.
https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html
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ближний восток, северная африка, в мире
Ближний Восток, Северная Африка, В мире
09:19 01.11.2022 (обновлено: 09:44 01.11.2022)
 
Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет

Путин призвал решать проблемы на Ближнем Востоке и в Африке, уважая их суверенитет

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников общеарабской встречи на высшем уровне, подчеркнув, что проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны быть урегулированы на международно-правовой основе, при уважении суверенитета государств регионов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Двухдневный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который его организаторы успели прозвать "объединительным", стартует в Алжире во вторник после трехлетнего перерыва. Последняя межарабская встреча в верхах, обычно проводимая ежегодно, в последний раз состоялась в 2019 году в Тунисе. Затем проведению саммита на протяжении нескольких лет мешала пандемия коронавируса.
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"Россия готова и впредь всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ и всеми ее членами, в том числе в целях упрочения безопасности на региональном и глобальном уровне. Исходим из того, что военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая сирийский и ливийский кризисы, йеменский и палестино-израильский конфликты, должны быть урегулированы на общепризнанной международно-правовой основе, при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что в мире происходят политические и экономические изменения, набирает обороты процесс формирования многополярной системы международных отношений.
"Все более значимую роль в этом процессе играют ближневосточные и североафриканские страны, общее население которых составляет почти полмиллиарда человек. Несомненно, задачи оздоровления международной обстановки, противодействия угрозам и вызовам современности обуславливают необходимость скоординированных коллективных усилий и существенно повышают востребованность таких представительных многосторонних структур, как Лига арабских государств", - добавляется в сообщении.
Путин также выразил уверенность, что наращивание партнерских связей между Россией и арабскими странами отвечает общим интересам, идет в русле обеспечения мира и стабильности на планете.
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