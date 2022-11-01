https://ria.ru/20221101/putin-1828314901.html

Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет

Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет - РИА Новости, 01.11.2022

Путин призвал урегулировать проблемы, уважая чужой суверенитет

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников общеарабской встречи на высшем уровне, подчеркнув, что проблемы на Ближнем Востоке и в Северной... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:19

2022-11-01T09:19

2022-11-01T09:44

ближний восток

северная африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников общеарабской встречи на высшем уровне, подчеркнув, что проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны быть урегулированы на международно-правовой основе, при уважении суверенитета государств регионов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Двухдневный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который его организаторы успели прозвать "объединительным", стартует в Алжире во вторник после трехлетнего перерыва. Последняя межарабская встреча в верхах, обычно проводимая ежегодно, в последний раз состоялась в 2019 году в Тунисе. Затем проведению саммита на протяжении нескольких лет мешала пандемия коронавируса."Россия готова и впредь всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ и всеми ее членами, в том числе в целях упрочения безопасности на региональном и глобальном уровне. Исходим из того, что военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая сирийский и ливийский кризисы, йеменский и палестино-израильский конфликты, должны быть урегулированы на общепризнанной международно-правовой основе, при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в телеграмме.Российский лидер подчеркнул, что в мире происходят политические и экономические изменения, набирает обороты процесс формирования многополярной системы международных отношений.Путин также выразил уверенность, что наращивание партнерских связей между Россией и арабскими странами отвечает общим интересам, идет в русле обеспечения мира и стабильности на планете.

https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html

https://ria.ru/20221031/zerno-1828049201.html

ближний восток

северная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ближний восток, северная африка, в мире