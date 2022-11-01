https://ria.ru/20221101/pts-1828293586.html

Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября

Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября

С 1 ноября самоходные машины (к ним относится, к примеру, коммунальная техника) полностью перейдут с бумажных на электронные паспорта (ЭПТС). Ранее это уже... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T02:17

2022-11-01T02:17

2022-11-01T10:22

общество

авто

анатолий миронов (адвокат)

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. С 1 ноября самоходные машины (к ним относится, к примеру, коммунальная техника) полностью перейдут с бумажных на электронные паспорта (ЭПТС). Ранее это уже коснулось легковых автомобилей, изготовленных в странах — членах ЕАЭС, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Он напомнил, что со 2 ноября 2020 года такие автомобили регистрируются в России только при наличии электронных паспортов. Оформить ЭПТС можно и на подержанные транспортные средства.Миронов отметил, что оба вида документов имеют одинаковую силу с юридической точки зрения. По его словам, в данный момент собственник не обязан переоформлять документ в электронный вариант. ЭПТС можно оформить даже на подержанные автомобили, при этом поменять паспорт обратно на бумажный "фактически нереально".Юрист добавил, что при возникновении вопросов по оформлению ЭПТС, собственнику следует обращаться за помощью к специалистам МВД или адвокатам.

https://ria.ru/20220729/pts-1805923926.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, авто, анатолий миронов (адвокат), россия, евразийский экономический союз