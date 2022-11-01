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Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября
Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября
С 1 ноября самоходные машины (к ним относится, к примеру, коммунальная техника) полностью перейдут с бумажных на электронные паспорта (ЭПТС). Ранее это уже... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T02:17
2022-11-01T02:17
2022-11-01T10:22
общество
авто
анатолий миронов (адвокат)
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. С 1 ноября самоходные машины (к ним относится, к примеру, коммунальная техника) полностью перейдут с бумажных на электронные паспорта (ЭПТС). Ранее это уже коснулось легковых автомобилей, изготовленных в странах — членах ЕАЭС, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Он напомнил, что со 2 ноября 2020 года такие автомобили регистрируются в России только при наличии электронных паспортов. Оформить ЭПТС можно и на подержанные транспортные средства.Миронов отметил, что оба вида документов имеют одинаковую силу с юридической точки зрения. По его словам, в данный момент собственник не обязан переоформлять документ в электронный вариант. ЭПТС можно оформить даже на подержанные автомобили, при этом поменять паспорт обратно на бумажный "фактически нереально".Юрист добавил, что при возникновении вопросов по оформлению ЭПТС, собственнику следует обращаться за помощью к специалистам МВД или адвокатам.
https://ria.ru/20220729/pts-1805923926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, анатолий миронов (адвокат), россия, евразийский экономический союз
Общество, Авто, Анатолий Миронов (адвокат), Россия, Евразийский экономический союз
02:17 01.11.2022 (обновлено: 10:22 01.11.2022)
Россиянам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября
Адвокат Миронов сообщил о переходе с 1 ноября на электронные ПТС для самоходных машин