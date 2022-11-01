https://ria.ru/20221101/prokat-1828483573.html

Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат

Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат - РИА Новости, 01.11.2022

Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат

Восьмого декабря в прокат выйдет основанный на реальных историях триллер "Тень. Взять Гордея", сообщила РИА Новости руководитель PR-службы фильма Алина... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:45

2022-11-01T18:45

2022-11-01T18:52

культура

новости культуры

филипп янковский

надежда михалкова

стамбул

россия

москва

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828481931_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_65404e5fa8b9438afef3df2098070b6c.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Восьмого декабря в прокат выйдет основанный на реальных историях триллер "Тень. Взять Гордея", сообщила РИА Новости руководитель PR-службы фильма Алина Позднякова.В фильме рассказывается о шпионе под псевдонимом "Гордей". Он намерен украсть одну из технологических разработок. При этом никто не знает, как выглядит агент. На поиск предателя и обеспечение национальной безопасности брошены силы российских спецслужб. В том числе его ищет молодой контрразведчик Вадим.*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья"В главных ролях снялись молодой, очень талантливый актер Олег Гаас, известный по сериалам "Регби", "Убить Риту", Филипп Янковский и Надежда Михалкова", — сказала Позднякова. Кроме того, в картине участвуют молодые актеры Екатерина Шарыкина, Татьяна Бабенкова и другие. Режиссеры — Илья Куликов, Аня Мирохина."Фильм с хорошим хронометражем – полтора часа, очень динамичный. В нем будут и перестрелки, и любовь", — отметила Позднякова. Большая часть съемок проходила в Москве, а один короткий блок снимался в Стамбуле, добавила она. "Эпизоды, которые снимались там на набережной и в одном из старейших отелей, — это сцены вербовки. Стамбул выбрали для съемок как город, где пересекается множество путей", — пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20221031/kino-1828027443.html

стамбул

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, филипп янковский, надежда михалкова, стамбул, россия, москва, кино и сериалы