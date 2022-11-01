https://ria.ru/20221101/prokat-1828483573.html
Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат
Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат - РИА Новости, 01.11.2022
Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат
Восьмого декабря в прокат выйдет основанный на реальных историях триллер "Тень. Взять Гордея", сообщила РИА Новости руководитель PR-службы фильма Алина... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:45
2022-11-01T18:45
2022-11-01T18:52
культура
новости культуры
филипп янковский
надежда михалкова
стамбул
россия
москва
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828481931_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_65404e5fa8b9438afef3df2098070b6c.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Восьмого декабря в прокат выйдет основанный на реальных историях триллер "Тень. Взять Гордея", сообщила РИА Новости руководитель PR-службы фильма Алина Позднякова.В фильме рассказывается о шпионе под псевдонимом "Гордей". Он намерен украсть одну из технологических разработок. При этом никто не знает, как выглядит агент. На поиск предателя и обеспечение национальной безопасности брошены силы российских спецслужб. В том числе его ищет молодой контрразведчик Вадим.*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья"В главных ролях снялись молодой, очень талантливый актер Олег Гаас, известный по сериалам "Регби", "Убить Риту", Филипп Янковский и Надежда Михалкова", — сказала Позднякова. Кроме того, в картине участвуют молодые актеры Екатерина Шарыкина, Татьяна Бабенкова и другие. Режиссеры — Илья Куликов, Аня Мирохина."Фильм с хорошим хронометражем – полтора часа, очень динамичный. В нем будут и перестрелки, и любовь", — отметила Позднякова. Большая часть съемок проходила в Москве, а один короткий блок снимался в Стамбуле, добавила она. "Эпизоды, которые снимались там на набережной и в одном из старейших отелей, — это сцены вербовки. Стамбул выбрали для съемок как город, где пересекается множество путей", — пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20221031/kino-1828027443.html
стамбул
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828481931_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_39ff597721a4a2cb2594e7d1cdbb7e85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, филипп янковский, надежда михалкова, стамбул, россия, москва, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Филипп Янковский, Надежда Михалкова, Стамбул, Россия, Москва, Кино и сериалы
18:45 01.11.2022 (обновлено: 18:52 01.11.2022)
Триллер о шпионе, который хочет украсть секрет России, выйдет в прокат
Триллер о поисках шпиона, который хочет выкрасть секрет России, выйдет в прокат 8 декабря
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Восьмого декабря в прокат выйдет основанный на реальных историях триллер "Тень. Взять Гордея", сообщила РИА Новости руководитель PR-службы фильма Алина Позднякова.
В фильме рассказывается о шпионе под псевдонимом "Гордей". Он намерен украсть одну из технологических разработок. При этом никто не знает, как выглядит агент. На поиск предателя и обеспечение национальной безопасности брошены силы российских спецслужб. В том числе его ищет молодой контрразведчик Вадим.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья
"В главных ролях снялись молодой, очень талантливый актер Олег Гаас, известный по сериалам "Регби", "Убить Риту", Филипп Янковский и Надежда Михалкова", — сказала Позднякова.
Кроме того, в картине участвуют молодые актеры Екатерина Шарыкина, Татьяна Бабенкова и другие. Режиссеры — Илья Куликов, Аня Мирохина.
"Фильм с хорошим хронометражем – полтора часа, очень динамичный. В нем будут и перестрелки, и любовь", — отметила Позднякова.
Большая часть съемок проходила в Москве, а один короткий блок снимался в Стамбуле, добавила она.
"Эпизоды, которые снимались там на набережной и в одном из старейших отелей, — это сцены вербовки. Стамбул выбрали для съемок как город, где пересекается множество путей", — пояснила собеседница агентства.