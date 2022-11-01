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Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве - РИА Новости, 01.11.2022
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Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве
Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве - РИА Новости, 01.11.2022
Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве
Жители России смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122, а также на официальных ресурсах "Объясняем.рф", заявил во время... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:27
2022-11-01T14:27
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители России смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122, а также на официальных ресурсах "Объясняем.рф", заявил во время совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации было запущено на горячей линии 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки."Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах "Объясняем.рф", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер отметил, что за последнюю неделю количество звонков по вопросам частичной мобилизации на горячую линию 122 снизилось на 10%. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тысяч обращений. Недозвонов практически нет, все регионы укладываются в нормативы.Осенний призыв стартовал в России сегодня, планируется набрать 120 тысяч срочников.
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общество, дмитрий чернышенко, россия
Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия
14:27 01.11.2022
 
Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве

Чернышенко: информация об осеннем призыве доступна на горячей линии 122 и "Объясняем.рф"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкНашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте
Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители России смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122, а также на официальных ресурсах "Объясняем.рф", заявил во время совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации было запущено на горячей линии 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.
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"Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах "Объясняем.рф", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер отметил, что за последнюю неделю количество звонков по вопросам частичной мобилизации на горячую линию 122 снизилось на 10%. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тысяч обращений. Недозвонов практически нет, все регионы укладываются в нормативы.
Осенний призыв стартовал в России сегодня, планируется набрать 120 тысяч срочников.
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