https://ria.ru/20221101/prizyv-1828409322.html

Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве

Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве - РИА Новости, 01.11.2022

Чернышенко рассказал, где можно получить информацию об осеннем призыве

Жители России смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122, а также на официальных ресурсах "Объясняем.рф", заявил во время... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:27

2022-11-01T14:27

2022-11-01T14:27

общество

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители России смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122, а также на официальных ресурсах "Объясняем.рф", заявил во время совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации было запущено на горячей линии 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки."Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах "Объясняем.рф", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер отметил, что за последнюю неделю количество звонков по вопросам частичной мобилизации на горячую линию 122 снизилось на 10%. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тысяч обращений. Недозвонов практически нет, все регионы укладываются в нормативы.Осенний призыв стартовал в России сегодня, планируется набрать 120 тысяч срочников.

https://ria.ru/20221101/srochniki-1828385301.html

https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий чернышенко, россия