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В России начинается осенний призыв

В России начинается осенний призыв - РИА Новости, 01.11.2022

В России начинается осенний призыв

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:07

2022-11-01T00:07

2022-11-01T02:08

безопасность

евгений бурдинский

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник.Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями частичной мобилизации – из-за призыва запасников военкоматы были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Как уточнил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский, военнослужащие срочной службы, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также срочников не станут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.По словам начальника 4-го управления ГОМУ Владимира Цимлянского, к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования. В частности, в военные комиссариаты заблаговременно завезены несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения.Он добавил, что большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.Осенний призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов – Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе в связи с физико-географическими условиями этих регионов.Этой весной на срочную службу в войска было призвано 134,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821396945.html

https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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безопасность, евгений бурдинский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф