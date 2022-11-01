https://ria.ru/20221101/prizyv-1828291620.html
В России начинается осенний призыв
В России начинается осенний призыв - РИА Новости, 01.11.2022
В России начинается осенний призыв
Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:07
2022-11-01T00:07
2022-11-01T02:08
безопасность
евгений бурдинский
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_42a267a9621dd1b89e542e6effec24db.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник.Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями частичной мобилизации – из-за призыва запасников военкоматы были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Как уточнил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский, военнослужащие срочной службы, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также срочников не станут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.По словам начальника 4-го управления ГОМУ Владимира Цимлянского, к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования. В частности, в военные комиссариаты заблаговременно завезены несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения.Он добавил, что большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.Осенний призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов – Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе в связи с физико-географическими условиями этих регионов.Этой весной на срочную службу в войска было призвано 134,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821396945.html
https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_667:342:2941:2048_1920x0_80_0_0_cbb3209fe185f4225b6a055ea62e9220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, евгений бурдинский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Безопасность, Евгений Бурдинский, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
00:07 01.11.2022 (обновлено: 02:08 01.11.2022)
В России начинается осенний призыв
В России начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник.
Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями частичной мобилизации – из-за призыва запасников военкоматы были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.
В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Как уточнил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский
, военнослужащие срочной службы, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут направляться в ЛНР
, ДНР
, Херсонскую и Запорожскую области
. Также срочников не станут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.
По словам начальника 4-го управления ГОМУ Владимира Цимлянского, к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования. В частности, в военные комиссариаты заблаговременно завезены несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения.
Он добавил, что большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.
Осенний призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов – Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях
, а также в Чукотском автономном округе
в связи с физико-географическими условиями этих регионов.
Этой весной на срочную службу в войска было призвано 134,5 тысячи человек.