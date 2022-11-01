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В России начинается осенний призыв - РИА Новости, 01.11.2022
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В России начинается осенний призыв
В России начинается осенний призыв - РИА Новости, 01.11.2022
В России начинается осенний призыв
Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:07
2022-11-01T02:08
безопасность
евгений бурдинский
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник.Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями частичной мобилизации – из-за призыва запасников военкоматы были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Как уточнил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский, военнослужащие срочной службы, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также срочников не станут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.По словам начальника 4-го управления ГОМУ Владимира Цимлянского, к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования. В частности, в военные комиссариаты заблаговременно завезены несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения.Он добавил, что большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.Осенний призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов – Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе в связи с физико-географическими условиями этих регионов.Этой весной на срочную службу в войска было призвано 134,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821396945.html
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безопасность, евгений бурдинский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Безопасность, Евгений Бурдинский, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
00:07 01.11.2022 (обновлено: 02:08 01.11.2022)
 
В России начинается осенний призыв

В России начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы

© Виталий ТимкивМужчина, призванный на воинскую службу
Мужчина, призванный на воинскую службу
© Виталий Тимкив
Мужчина, призванный на воинскую службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник.
Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями частичной мобилизации – из-за призыва запасников военкоматы были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Срочники не будут служить в зоне спецоперации, заявил Шойгу
В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Как уточнил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский, военнослужащие срочной службы, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также срочников не станут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.
По словам начальника 4-го управления ГОМУ Владимира Цимлянского, к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования. В частности, в военные комиссариаты заблаговременно завезены несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения.
Он добавил, что большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.
Осенний призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов – Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе в связи с физико-географическими условиями этих регионов.
Этой весной на срочную службу в войска было призвано 134,5 тысячи человек.
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 21:40
Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе
 
БезопасностьЕвгений БурдинскийРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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