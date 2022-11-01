https://ria.ru/20221101/prigovor-1828299851.html

На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату, застрелившему человека

На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату, застрелившему человека - РИА Новости, 01.11.2022

На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату, застрелившему человека

Камчатский краевой суд отменил приговор бывшему депутату законодательного собрания региона, предпринимателю Игорю Редькину, который ранее получил год... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T03:54

2022-11-01T03:54

2022-11-01T03:56

происшествия

усть-большерецкий район

камчатский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Камчатский краевой суд отменил приговор бывшему депутату законодательного собрания региона, предпринимателю Игорю Редькину, который ранее получил год ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности, и отправил его дело на новое рассмотрение, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. СК сообщал, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Суд 8 августа приговорил Редькина к ограничению свободы на год, итоговое наказание с учетом проведенного ранее под домашним арестом времени составило девять месяцев."По результатам рассмотрения доводов представления суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда", — говорится в сообщении прокуратуры.По мнению обвинения, во время рассмотрения дела в суде были допущены процессуальные нарушения, "влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания".Редькин был одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Усть-Большерецкого районного суда, предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего на общую сумму 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220817/redkin-1810161733.html

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745156525.html

усть-большерецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-большерецкий район, камчатский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)