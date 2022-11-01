03:54 01.11.2022 (обновлено: 03:56 01.11.2022)
На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату, застрелившему человека
На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату Редькину, случайно застрелившему человека
© РИА НовостиИгорь Редькин в суде
© РИА Новости
Игорь Редькин в суде. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Камчатский краевой суд отменил приговор бывшему депутату законодательного собрания региона, предпринимателю Игорю Редькину, который ранее получил год ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности, и отправил его дело на новое рассмотрение, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.
Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. СК сообщал, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Суд 8 августа приговорил Редькина к ограничению свободы на год, итоговое наказание с учетом проведенного ранее под домашним арестом времени составило девять месяцев.
17 августа, 11:03Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину
"По результатам рассмотрения доводов представления суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда", — говорится в сообщении прокуратуры.
По мнению обвинения, во время рассмотрения дела в суде были допущены процессуальные нарушения, "влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания".
Редькин был одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Усть-Большерецкого районного суда, предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего на общую сумму 30 миллионов рублей.
10 августа 2021, 11:18СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека