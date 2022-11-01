https://ria.ru/20221101/premiya-1829978534.html

Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий

Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий - РИА Новости, 08.11.2022

Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы решили продлить приём заявок на соискание экологических премий правительства города в области РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-01T14:48

2022-11-01T14:48

2022-11-08T15:06

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антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

москва

экология в россии

экология

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы решили продлить приём заявок на соискание экологических премий правительства города в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы ещё на неделю, до 14 ноября, заявил руководитель департамента Антон Кульбачевский.Основная идея конкурса, по его словам, - это государственное стимулирование и поддержка позитивных общественных инициатив в области экологии и климата и содействие внедрению таких проектов.Он отметил, что такая положительная тенденция сохраняется и на сегодняшний день.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, москва, экология в россии, экология