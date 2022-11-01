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Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий - РИА Новости, 08.11.2022
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Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий
Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий - РИА Новости, 08.11.2022
Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы решили продлить приём заявок на соискание экологических премий правительства города в области РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-01T14:48
2022-11-08T15:06
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антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
москва
экология в россии
экология
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы решили продлить приём заявок на соискание экологических премий правительства города в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы ещё на неделю, до 14 ноября, заявил руководитель департамента Антон Кульбачевский.Основная идея конкурса, по его словам, - это государственное стимулирование и поддержка позитивных общественных инициатив в области экологии и климата и содействие внедрению таких проектов.Он отметил, что такая положительная тенденция сохраняется и на сегодняшний день.
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антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, москва, экология в россии, экология
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Городское хозяйство Москвы, Москва, Экология в России, Экология
14:48 01.11.2022 (обновлено: 15:06 08.11.2022)
 

Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы решили продлить приём заявок на соискание экологических премий правительства города в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы ещё на неделю, до 14 ноября, заявил руководитель департамента Антон Кульбачевский.
"С нами на связи ещё много тех, кто по различным причинам не успел или не успевает подать заявку на конкурс, поэтому мы приняли решение о продлении приёма заявок ещё на неделю, срок продлеваем с 7 до 14 ноября этого года", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Основная идея конкурса, по его словам, - это государственное стимулирование и поддержка позитивных общественных инициатив в области экологии и климата и содействие внедрению таких проектов.
"За годы проведения конкурса высокой оценки были удостоены порядка 250 уникальных проектов в различных номинациях, со многими из авторов работ мы продолжаем сотрудничество. С каждым годом растёт интерес к конкурсу, вовлечённость участников за последние годы значительно возросла, так, например, в прошлом году нами был поставлен рекорд по количеству собранных в рамках конкурса заявок: мы собрали 141 заявку", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что такая положительная тенденция сохраняется и на сегодняшний день.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийГородское хозяйство МосквыМоскваЭкология в РоссииЭкология
 
 
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