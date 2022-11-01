14:48 01.11.2022 (обновлено: 15:06 08.11.2022)
Власти Москвы продлили прием заявок на соискание экологических премий
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы решили продлить приём заявок на соискание экологических премий правительства города в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы ещё на неделю, до 14 ноября, заявил руководитель департамента Антон Кульбачевский.
"С нами на связи ещё много тех, кто по различным причинам не успел или не успевает подать заявку на конкурс, поэтому мы приняли решение о продлении приёма заявок ещё на неделю, срок продлеваем с 7 до 14 ноября этого года", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Основная идея конкурса, по его словам, - это государственное стимулирование и поддержка позитивных общественных инициатив в области экологии и климата и содействие внедрению таких проектов.
"За годы проведения конкурса высокой оценки были удостоены порядка 250 уникальных проектов в различных номинациях, со многими из авторов работ мы продолжаем сотрудничество. С каждым годом растёт интерес к конкурсу, вовлечённость участников за последние годы значительно возросла, так, например, в прошлом году нами был поставлен рекорд по количеству собранных в рамках конкурса заявок: мы собрали 141 заявку", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что такая положительная тенденция сохраняется и на сегодняшний день.