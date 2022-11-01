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Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 01.11.2022
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, также в графике президента есть еще ряд пунктов,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:49
2022-11-01T13:49
2022-11-01T13:49
владимир путин
россия
москва
дмитрий песков
общество
день народного единства
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, также в графике президента есть еще ряд пунктов, которые будут в русле праздника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику, и будет еще ряд пунктов в его программе, которые будут в русле Дня народного единства. Помимо этого, вторая половина дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям", - сказал Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, общество, день народного единства
Владимир Путин, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Общество, День народного единства
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому