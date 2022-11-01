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Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 01.11.2022

Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, также в графике президента есть еще ряд пунктов,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:49

2022-11-01T13:49

2022-11-01T13:49

владимир путин

россия

москва

дмитрий песков

общество

день народного единства

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, также в графике президента есть еще ряд пунктов, которые будут в русле праздника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику, и будет еще ряд пунктов в его программе, которые будут в русле Дня народного единства. Помимо этого, вторая половина дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, общество, день народного единства