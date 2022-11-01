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В Махачкале загорелось кафе

В Махачкале загорелось кафе - РИА Новости, 01.11.2022

В Махачкале загорелось кафе

Кафе загорелось в Махачкале во вторник, площадь пожара составляет около 300 "квадратов", сообщает ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:56

2022-11-01T12:56

2022-11-01T12:56

происшествия

коммерческая недвижимость

махачкала

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Кафе загорелось в Махачкале во вторник, площадь пожара составляет около 300 "квадратов", сообщает ГУМЧС по Дагестану.В 12.16 поступил сигнал о пожаре в кафе "Павлония" по проспекту Шамиля, 4, и пожарные прибыли на место уже через пять минут."Горение происходит на первом этаже четырехэтажного здания, площадь пожара — около 300 квадратных метров. Эвакуировано 20 человек", — говорится в релизе.В тушении задействовано восемь единиц пожарно-спасательной техники.

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происшествия, коммерческая недвижимость, махачкала, республика дагестан, россия