https://ria.ru/20221101/pozhar-1828376899.html
В Махачкале загорелось кафе
В Махачкале загорелось кафе - РИА Новости, 01.11.2022
В Махачкале загорелось кафе
Кафе загорелось в Махачкале во вторник, площадь пожара составляет около 300 "квадратов", сообщает ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:56
2022-11-01T12:56
2022-11-01T12:56
происшествия
коммерческая недвижимость
махачкала
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Кафе загорелось в Махачкале во вторник, площадь пожара составляет около 300 "квадратов", сообщает ГУМЧС по Дагестану.В 12.16 поступил сигнал о пожаре в кафе "Павлония" по проспекту Шамиля, 4, и пожарные прибыли на место уже через пять минут."Горение происходит на первом этаже четырехэтажного здания, площадь пожара — около 300 квадратных метров. Эвакуировано 20 человек", — говорится в релизе.В тушении задействовано восемь единиц пожарно-спасательной техники.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828318714.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
В Махачкале загорелось кафе
В Махачкале загорелось кафе "Павлония", площадь пожара составляет 300 квадратных метров