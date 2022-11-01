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Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 01.11.2022
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Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 01.11.2022
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:54
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россия
совет безопасности оон
северный поток
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала нужно систематизировать имеющиеся данные."Сначала надо систематизировать данные, это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, намерена ли ли РФ обращаться в СБ ООН в связи с терактом на "Северных потоках".
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россия, совет безопасности оон, северный поток
Россия, Совет Безопасности ООН, Северный поток
13:54 01.11.2022
 
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"

Песков: нужно систематизировать данные по "Северным потокам", прежде чем обращаться в ООН

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала нужно систематизировать имеющиеся данные.
"Сначала надо систематизировать данные, это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, намерена ли ли РФ обращаться в СБ ООН в связи с терактом на "Северных потоках".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
11:18
Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"
 
РоссияСовет Безопасности ООНСеверный поток
 
 
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