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Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 01.11.2022
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:54
2022-11-01T13:54
2022-11-01T13:54
россия
совет безопасности оон
северный поток
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала нужно систематизировать имеющиеся данные."Сначала надо систематизировать данные, это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, намерена ли ли РФ обращаться в СБ ООН в связи с терактом на "Северных потоках".
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россия, совет безопасности оон, северный поток
Россия, Совет Безопасности ООН, Северный поток
Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"
Песков: нужно систематизировать данные по "Северным потокам", прежде чем обращаться в ООН