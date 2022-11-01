https://ria.ru/20221101/potok-1828394373.html

Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"

Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 01.11.2022

Песков прокомментировал возможное обращение в СБ ООН по "Северным потокам"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:54

2022-11-01T13:54

2022-11-01T13:54

россия

совет безопасности оон

северный поток

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обращения в СБ ООН в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил, что для начала нужно систематизировать имеющиеся данные."Сначала надо систематизировать данные, это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, намерена ли ли РФ обращаться в СБ ООН в связи с терактом на "Северных потоках".

https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html

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россия, совет безопасности оон, северный поток