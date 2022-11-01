https://ria.ru/20221101/postavki-1828301815.html

Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа

Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа - РИА Новости, 01.11.2022

Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа

Япония не выдержит без продолжения закупок российских нефти и газа, считает глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T05:13

2022-11-01T05:13

2022-11-01T05:17

владимир путин

россия

япония

европа

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Япония не выдержит без продолжения закупок российских нефти и газа, считает глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи.Он раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок. Он считает такой подход негативным для мировой экономики.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Япония присоединилась к санкциям против России. Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800309143.html

россия

япония

европа

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владимир путин, россия, япония, европа