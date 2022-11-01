Рейтинг@Mail.ru
Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/postavki-1828301815.html
Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа
Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа - РИА Новости, 01.11.2022
Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа
Япония не выдержит без продолжения закупок российских нефти и газа, считает глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T05:13
2022-11-01T05:17
владимир путин
россия
япония
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Япония не выдержит без продолжения закупок российских нефти и газа, считает глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи.Он раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок. Он считает такой подход негативным для мировой экономики.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Япония присоединилась к санкциям против России. Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.
https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800309143.html
россия
япония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, япония, европа
Владимир Путин, Россия, Япония, Европа
05:13 01.11.2022 (обновлено: 05:17 01.11.2022)
 
Глава Itochu заявил, что Японии будет сложно без российских нефти и газа

Глава Itochu Окафудзи: Япония не выживет без продолжения закупок российских нефти и газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Япония не выдержит без продолжения закупок российских нефти и газа, считает глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи.
"В отличие от Европы или США, Япония в своих энергетических нуждах почти полностью зависит от зарубежья, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций. Реальность такова, что мы не выживем, если не будет продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", - сказал Окафудзи в интервью газете Financial Times.
Он раскритиковал тренд, согласно которому на компании оказывают геополитическое давление, а также заставляют создавать блоки стран для сотрудничества в области цепочек поставок. Он считает такой подход негативным для мировой экономики.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Япония присоединилась к санкциям против России. Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:21
У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев
 
Владимир ПутинРоссияЯпонияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала