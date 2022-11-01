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США хотят сохранить дееспособность посольства в России - РИА Новости, 01.11.2022
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США хотят сохранить дееспособность посольства в России
США хотят сохранить дееспособность посольства в России - РИА Новости, 01.11.2022
США хотят сохранить дееспособность посольства в России
США придают большое значение дееспособности своего посольства в Москве и контактировали с Россией на предмет нормализации условий его работы, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:30
2022-11-01T22:30
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США придают большое значение дееспособности своего посольства в Москве и контактировали с Россией на предмет нормализации условий его работы, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Прайс подтвердил контакты США и России по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств.Он подчеркнул, что американские дипломаты в Москве занимаются многими темами, но среди них не фигурирует проблематика украинского урегулирования. "Наше посольство в Москве не стремится участвовать в диалоге или дипломатии применительно к войне на Украине. Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины", - сказал Прайс.
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в мире, нед прайс, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, Нед Прайс, США, Россия, Государственный департамент США
22:30 01.11.2022
 
США хотят сохранить дееспособность посольства в России

В Госдепе заявили, что придают большое значение дееспособности посольства США в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США придают большое значение дееспособности своего посольства в Москве и контактировали с Россией на предмет нормализации условий его работы, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Будет справедливым сказать, что дееспособность нашего посольства в Москве имеет первостепенное значение для нас... поскольку мы считаем, что особенно во времена напряженности, конфликта жизненно важно иметь возможности для коммуникаций, открыто общаться друг с другом", - сказал он на брифинге.
Прайс подтвердил контакты США и России по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств.
Он подчеркнул, что американские дипломаты в Москве занимаются многими темами, но среди них не фигурирует проблематика украинского урегулирования. "Наше посольство в Москве не стремится участвовать в диалоге или дипломатии применительно к войне на Украине. Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины", - сказал Прайс.
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