https://ria.ru/20221101/posolstvo-1828531368.html

США хотят сохранить дееспособность посольства в России

США хотят сохранить дееспособность посольства в России - РИА Новости, 01.11.2022

США хотят сохранить дееспособность посольства в России

США придают большое значение дееспособности своего посольства в Москве и контактировали с Россией на предмет нормализации условий его работы, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:30

2022-11-01T22:30

2022-11-01T22:30

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США придают большое значение дееспособности своего посольства в Москве и контактировали с Россией на предмет нормализации условий его работы, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Прайс подтвердил контакты США и России по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств.Он подчеркнул, что американские дипломаты в Москве занимаются многими темами, но среди них не фигурирует проблематика украинского урегулирования. "Наше посольство в Москве не стремится участвовать в диалоге или дипломатии применительно к войне на Украине. Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины", - сказал Прайс.

https://ria.ru/20220928/ssha-1820044622.html

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в мире, нед прайс, сша, россия, государственный департамент сша