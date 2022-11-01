"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры
Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ за неправильную трактовку своих слов. Артистка сообщила об этом в своей соцсети.
"Недавно в одном интервью я сказала, что на эстраде надо обязательно уступать место молодым талантам! И я от этих слов не отказываюсь! Более того, считаю, что состоявшиеся артисты должны помогать новым талантам! Это не значит, что я собираюсь умирать, или тяжело больна, или не уважаю своего зрителя и не хочу встреч с вами! СМИ, как всегда, вырвали из контекста отдельные слова и все перевернули с ног на голову!" – поделилась певица.
Также исполнительница добавила, что готова к новым проектам и передаче опыта молодому поколению артистов.
"Чувствую в себе как никогда много любви и готовность к новым предложениям. Я с вами остаюсь!" – рассказала Понаровская.
Пользователи Сети поддержали певицу.
"Такие, как Понаровская, нужны как воздух! Икона стиля и вокал на высоте", "Обожаем шикарную женщину с большой буквы. Браво вам за ваше творчество!", Мы рады, что вы наконец-то вернулись!", "Вы большая молодец и достойно себя держите в наше время!" – прокомментировали подписчики.
Ранее приемная дочь артистки рассказала о насилии в семье. Она пожаловалась на экс-супруга певицы Вейланда Родда, который поднимал на нее руку.