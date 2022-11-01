Рейтинг@Mail.ru
"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221101/ponarovskaya-1828392853.html
"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры
"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры - РИА Новости, 01.11.2022
"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры
Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ за неправильную трактовку своих слов. Артистка сообщила об этом в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:32
шоубиз
ирина понаровская
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582416375_0:282:2047:1433_1920x0_80_0_0_3d259171ee692fa3784a23ff9b7e5f7a.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ за неправильную трактовку своих слов. Артистка сообщила об этом в своей соцсети. Также исполнительница добавила, что готова к новым проектам и передаче опыта молодому поколению артистов. Пользователи Сети поддержали певицу. Ранее приемная дочь артистки рассказала о насилии в семье. Она пожаловалась на экс-супруга певицы Вейланда Родда, который поднимал на нее руку.
https://ria.ru/20221031/reshetova-1828173443.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582416375_0:90:2047:1625_1920x0_80_0_0_4152e5b606748189d40b5cf5d0cc4ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина понаровская, музыка
Шоубиз, Ирина Понаровская, Музыка
14:32 01.11.2022
 
"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры

Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ

© РИА Новости / Владимир ВяткинПевица Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ за неправильную трактовку своих слов. Артистка сообщила об этом в своей соцсети.
"Недавно в одном интервью я сказала, что на эстраде надо обязательно уступать место молодым талантам! И я от этих слов не отказываюсь! Более того, считаю, что состоявшиеся артисты должны помогать новым талантам! Это не значит, что я собираюсь умирать, или тяжело больна, или не уважаю своего зрителя и не хочу встреч с вами! СМИ, как всегда, вырвали из контекста отдельные слова и все перевернули с ног на голову!" – поделилась певица.
Также исполнительница добавила, что готова к новым проектам и передаче опыта молодому поколению артистов.
"Чувствую в себе как никогда много любви и готовность к новым предложениям. Я с вами остаюсь!" – рассказала Понаровская.
Пользователи Сети поддержали певицу.
"Такие, как Понаровская, нужны как воздух! Икона стиля и вокал на высоте", "Обожаем шикарную женщину с большой буквы. Браво вам за ваше творчество!", Мы рады, что вы наконец-то вернулись!", "Вы большая молодец и достойно себя держите в наше время!" – прокомментировали подписчики.
Ранее приемная дочь артистки рассказала о насилии в семье. Она пожаловалась на экс-супруга певицы Вейланда Родда, который поднимал на нее руку.
Анастасия Решетова
Вчера, 18:12Шоубиз
Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати
 
ШоубизИрина ПонаровскаяМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала