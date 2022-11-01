https://ria.ru/20221101/ponarovskaya-1828392853.html

"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры

"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры - РИА Новости, 01.11.2022

"Я остаюсь": Понаровская ответила на слухи о прекращении карьеры

Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ за неправильную трактовку своих слов. Артистка сообщила об этом в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

шоубиз

ирина понаровская

музыка

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ирина Понаровская опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры и раскритиковала СМИ за неправильную трактовку своих слов. Артистка сообщила об этом в своей соцсети. Также исполнительница добавила, что готова к новым проектам и передаче опыта молодому поколению артистов. Пользователи Сети поддержали певицу. Ранее приемная дочь артистки рассказала о насилии в семье. Она пожаловалась на экс-супруга певицы Вейланда Родда, который поднимал на нее руку.

https://ria.ru/20221031/reshetova-1828173443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина понаровская, музыка