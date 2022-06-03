https://ria.ru/20220603/ponarovskaya-1792820936.html
Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье
Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье - РИА Новости, 03.06.2022
Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье
Приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева рассказала о насилии в семье со стороны экс-супруга артистки. В то время Понаровская была замужем за... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:25
2022-06-03T11:25
2022-06-03T11:25
шоубиз
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ирина понаровская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева рассказала о насилии в семье со стороны экс-супруга артистки. В то время Понаровская была замужем за темнокожим певцом Вейландом Роддом. Именно он, по словам приемной дочери, поднимал на нее руку, сообщает "Центральное телевидение".Ребенок в семье артистки появился неожиданно. По слухам, к Понаровской после концерта подошла женщина и попросила взять к себе девочку.Позже Понаровская смогла забеременеть и родить сына Энтони. Девочку решено было отдать в детский дом. После этого Кормышеву передали в другую семью. На Понаровскую Анастасия не держит обиды.Ранее Понаровская приняла участие в шоу "Маска". Она выступила в костюме Пончика.
https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html
https://ria.ru/20220603/kirkorov-1792799585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ирина понаровская, шоу-бизнес
Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье
Приемная дочь Понаровской Анастасия рассказала о рукоприкладстве в семье артистки
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева рассказала о насилии в семье со стороны экс-супруга артистки. В то время Понаровская была замужем за темнокожим певцом Вейландом Роддом. Именно он, по словам приемной дочери, поднимал на нее руку, сообщает "Центральное телевидение".
"У меня в памяти всплывало по отношению к нему – агрессия и что он поднимал на меня руку. Многие говорят, что дети не помнят, но эти моменты настолько в голове у меня всегда были: этот человек – плохой, он меня обижал", – добавила Кормышева.
Ребенок в семье артистки появился неожиданно. По слухам, к Понаровской после концерта подошла женщина и попросила взять к себе девочку.
"Наверное, у них это все как-то было оговорено, мол "мне этот ребенок на данный момент не нужен". А Ирина, насколько я знаю, не могла родить. И все как-то так совпало, что я по какой-то договоренности оказалась в их семье", – рассказала Анастасия.
Позже Понаровская смогла забеременеть и родить сына Энтони. Девочку решено было отдать в детский дом. После этого Кормышеву передали в другую семью. На Понаровскую Анастасия не держит обиды.
"Может быть, она была заложником обстоятельств, когда ты находишься за мужчиной. При всем своем желании ты ничего не можешь сделать. Хочешь, но не можешь", – заключила Анастасия.
Ранее Понаровская приняла участие в шоу "Маска". Она выступила
в костюме Пончика.