https://ria.ru/20220603/ponarovskaya-1792820936.html

Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье

Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье - РИА Новости, 03.06.2022

Приемная дочь Понаровской рассказала о рукоприкладстве в семье

Приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева рассказала о насилии в семье со стороны экс-супруга артистки. В то время Понаровская была замужем за... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:25

2022-06-03T11:25

2022-06-03T11:25

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ирина понаровская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева рассказала о насилии в семье со стороны экс-супруга артистки. В то время Понаровская была замужем за темнокожим певцом Вейландом Роддом. Именно он, по словам приемной дочери, поднимал на нее руку, сообщает "Центральное телевидение".Ребенок в семье артистки появился неожиданно. По слухам, к Понаровской после концерта подошла женщина и попросила взять к себе девочку.Позже Понаровская смогла забеременеть и родить сына Энтони. Девочку решено было отдать в детский дом. После этого Кормышеву передали в другую семью. На Понаровскую Анастасия не держит обиды.Ранее Понаровская приняла участие в шоу "Маска". Она выступила в костюме Пончика.

https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html

https://ria.ru/20220603/kirkorov-1792799585.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ирина понаровская, шоу-бизнес