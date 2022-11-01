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Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров

Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022

Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров

Россия будет активно помогать Южной Осетии в реализации программы социально-экономического развития республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:44

2022-11-01T17:44

2022-11-01T17:44

сергей лавров

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия будет активно помогать Южной Осетии в реализации программы социально-экономического развития республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым."Успешно реализуются инвестиционные проекты. Недавно была принята программа социально-экономического развития республики Южная Осетия. Будем активно помогать Вам её реализовывать", - заявил Лавров на встрече с коллегой.По его словам, в настоящее время ведётся подготовка визита в Москву председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, вячеслав володин, южная осетия, москва, россия, госдума рф, в мире