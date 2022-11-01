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Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022
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Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров
Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022
Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров
Россия будет активно помогать Южной Осетии в реализации программы социально-экономического развития республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:44
сергей лавров
вячеслав володин
южная осетия
москва
россия
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия будет активно помогать Южной Осетии в реализации программы социально-экономического развития республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым."Успешно реализуются инвестиционные проекты. Недавно была принята программа социально-экономического развития республики Южная Осетия. Будем активно помогать Вам её реализовывать", - заявил Лавров на встрече с коллегой.По его словам, в настоящее время ведётся подготовка визита в Москву председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
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сергей лавров, вячеслав володин, южная осетия, москва, россия, госдума рф, в мире
Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Южная Осетия, Москва, Россия, Госдума РФ, В мире
17:44 01.11.2022
 
Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия поможет Южной Осетии в сфере социально-экономического развития

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия будет активно помогать Южной Осетии в реализации программы социально-экономического развития республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.
"Успешно реализуются инвестиционные проекты. Недавно была принята программа социально-экономического развития республики Южная Осетия. Будем активно помогать Вам её реализовывать", - заявил Лавров на встрече с коллегой.
По его словам, в настоящее время ведётся подготовка визита в Москву председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 18:35
Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям
 
Сергей ЛавровВячеслав ВолодинЮжная ОсетияМоскваРоссияГосдума РФВ мире
 
 
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