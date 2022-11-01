https://ria.ru/20221101/polety-1828312529.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.11.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:03
2022-11-01T09:03
2022-11-01T10:20
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828316205_0:0:1063:598_1920x0_80_0_0_47da63ca6d62eebf5f8427296401e4d3.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в заявлении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828316205_68:0:996:696_1920x0_80_0_0_ac7cda8edcd77b70e478b5d214f2c6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
09:03 01.11.2022 (обновлено: 10:20 01.11.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 9 ноября