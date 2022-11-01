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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.11.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:03

2022-11-01T09:03

2022-11-01T10:20

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в заявлении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия