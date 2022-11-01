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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.11.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:03
2022-11-01T10:20
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в заявлении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине.
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
09:03 01.11.2022 (обновлено: 10:20 01.11.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 9 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОхранник у закрытого прохода в терминал D в аэропорту Шереметьево в Москве
Охранник у закрытого прохода в терминал D в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, об этом сообщается на сайте ведомства.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в заявлении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине.
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