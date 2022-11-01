https://ria.ru/20221101/podozrenie-1828448682.html
СБУ заподозрила в госизмене руководителя морского порта Херсона
СБУ заподозрила в госизмене руководителя морского порта Херсона - РИА Новости, 01.11.2022
СБУ заподозрила в госизмене руководителя морского порта Херсона
Служба Безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в госизмене руководителю морского порта Херсона. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:39
2022-11-01T16:39
2022-11-01T16:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
днепр (город)
херсонская область
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
владимир сальдо
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Служба Безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в госизмене руководителю морского порта Херсона."СБУ объявила подозрение главе Херсонского "морпорта РФ", который способствовал водной переправе вражеских боеприпасов на правый берег Днепра... В данный момент он уведомлен о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СБУ утверждают, что чиновник является бывшим сотрудником украинского государственного предприятия "Укрводпуть".Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/kherson-1828412074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ заподозрила в госизмене руководителя морского порта Херсона
СБУ объявила о подозрении в госизмене руководителю морского порта Херсона