https://ria.ru/20221101/podderzhka-1828508097.html
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2022
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих
Необходимо продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые защищают родину, это не должно быть забыто и превратиться в рутину, заявил президент РФ РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:03
2022-11-01T20:03
2022-11-01T20:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Необходимо продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые защищают родину, это не должно быть забыто и превратиться в рутину, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также указал на необходимость продолжать поддерживать семьи военнослужащих, "которые выполняют свой воинский долг, защищают отечество"."И вас прошу, и вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826919470.html
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владимир путин, россия, общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
20:03 01.11.2022 (обновлено: 20:15 01.11.2022)
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих
Путин заявил, что поддержка семей военных не должна превратиться в рутину