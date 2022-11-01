Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих

"Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы", - сказал Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.