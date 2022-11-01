Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/podderzhka-1828508097.html
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2022
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих
Необходимо продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые защищают родину, это не должно быть забыто и превратиться в рутину, заявил президент РФ РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:03
2022-11-01T20:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703426_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75ded4678016ba3160da627c04aceba5.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Необходимо продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые защищают родину, это не должно быть забыто и превратиться в рутину, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также указал на необходимость продолжать поддерживать семьи военнослужащих, "которые выполняют свой воинский долг, защищают отечество"."И вас прошу, и вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826919470.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703426_490:119:3062:2048_1920x0_80_0_0_3fad06b4290bfde15f46e537b9a6a012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
20:03 01.11.2022 (обновлено: 20:15 01.11.2022)
 
Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих

Путин заявил, что поддержка семей военных не должна превратиться в рутину

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Необходимо продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые защищают родину, это не должно быть забыто и превратиться в рутину, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы", - сказал Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Он также указал на необходимость продолжать поддерживать семьи военнослужащих, "которые выполняют свой воинский долг, защищают отечество".
"И вас прошу, и вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края", - добавил глава государства.
Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:15
Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала