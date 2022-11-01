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Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября - РИА Новости, 01.11.2022
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Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября
Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября
Минцифры надеется решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров до конца ноября, обсуждается в том числе РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:55
2022-11-01T11:55
максут шадаев
россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры надеется решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров до конца ноября, обсуждается в том числе создание специального счета для сбора отчислений за использование ПО, которые правообладатель сможет получить в случае возвращения в страну, заявил глава министерства Максут Шадаев."Тут вопрос в том, как мы должны все это построить. С одной стороны, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав. С другой стороны, чтобы это не убило наш рынок. Этот баланс мы сейчас ищем… Очень много разных нюансов в этой модели регулирования. Мы их обсуждаем и, я надеюсь, что до конца ноября мы придем к общему мнению. Но то, что мы должны тут какой-то ответ дать, - это очевидно", - сказал Шадаев в ходе конференции Cnews "Информационные технологии завтра".По его словам, обсуждение этих нюансов - это большая работа, которой будет посвящена отдельная стратегическая сессия."Здесь существуют разные схемы. В том числе существует схема, когда вы будете платить за софт на специальный счет. Их не забирает правообладатель, но если завтра или послезавтра правообладатель вернется, он сможет эти деньги забрать", - отметил Шадаев.
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максут шадаев, россия, общество
Максут Шадаев, Россия, Общество
11:55 01.11.2022
 
Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября

Минцифры надеется решить вопрос использования ПО ушедших вендоров до конца ноября

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры надеется решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров до конца ноября, обсуждается в том числе создание специального счета для сбора отчислений за использование ПО, которые правообладатель сможет получить в случае возвращения в страну, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Тут вопрос в том, как мы должны все это построить. С одной стороны, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав. С другой стороны, чтобы это не убило наш рынок. Этот баланс мы сейчас ищем… Очень много разных нюансов в этой модели регулирования. Мы их обсуждаем и, я надеюсь, что до конца ноября мы придем к общему мнению. Но то, что мы должны тут какой-то ответ дать, - это очевидно", - сказал Шадаев в ходе конференции Cnews "Информационные технологии завтра".
По его словам, обсуждение этих нюансов - это большая работа, которой будет посвящена отдельная стратегическая сессия.
"Здесь существуют разные схемы. В том числе существует схема, когда вы будете платить за софт на специальный счет. Их не забирает правообладатель, но если завтра или послезавтра правообладатель вернется, он сможет эти деньги забрать", - отметил Шадаев.
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Максут ШадаевРоссияОбщество
 
 
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