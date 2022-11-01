https://ria.ru/20221101/po-1828355263.html

Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября

Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Вопрос использования ПО ушедших вендоров надеются решить до конца ноября

Минцифры надеется решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров до конца ноября, обсуждается в том числе РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:55

2022-11-01T11:55

2022-11-01T11:55

максут шадаев

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры надеется решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров до конца ноября, обсуждается в том числе создание специального счета для сбора отчислений за использование ПО, которые правообладатель сможет получить в случае возвращения в страну, заявил глава министерства Максут Шадаев."Тут вопрос в том, как мы должны все это построить. С одной стороны, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав. С другой стороны, чтобы это не убило наш рынок. Этот баланс мы сейчас ищем… Очень много разных нюансов в этой модели регулирования. Мы их обсуждаем и, я надеюсь, что до конца ноября мы придем к общему мнению. Но то, что мы должны тут какой-то ответ дать, - это очевидно", - сказал Шадаев в ходе конференции Cnews "Информационные технологии завтра".По его словам, обсуждение этих нюансов - это большая работа, которой будет посвящена отдельная стратегическая сессия."Здесь существуют разные схемы. В том числе существует схема, когда вы будете платить за софт на специальный счет. Их не забирает правообладатель, но если завтра или послезавтра правообладатель вернется, он сможет эти деньги забрать", - отметил Шадаев.

https://ria.ru/20221027/putin-1827295441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

максут шадаев, россия, общество