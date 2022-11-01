https://ria.ru/20221101/plotina-1828438156.html

Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра - РИА Новости, 01.11.2022

Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

В случае разрушения плотины Каховской ГЭС в результате массированного ракетного удара со стороны Киева в первую очередь затопит левый берег Днепра, сообщил врио РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:05

2022-11-01T16:05

2022-11-01T16:05

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховская гэс

владимир сальдо

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В случае разрушения плотины Каховской ГЭС в результате массированного ракетного удара со стороны Киева в первую очередь затопит левый берег Днепра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Именно поэтому, подчеркнул он, было принято решение о вывозе население за пределы 15-километровой береговой зоны."Каховская ГЭС под самой большой угрозой. Есть достаточно конкретные сведения, что украинская сторона готовится нанести массированный, подчеркиваю - массированный ракетный удар. Потому что даже 15-20 ракет вреда большого не принесут. Будет неприятно, но прорыва плотины не будет. Но если будет нанесен именно массированный ракетный удар, плотина может рухнуть", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."И в этом случае вся вода, которая есть в Каховском водохранилище, хлынет в нижнеднепровье. Затопит она в первую очередь левый берег Днепра, потому что он ниже, чем правый". - подчеркнул он.Как сообщалось ранее, за пределы 15-километровой зоны от Днепра планируется отселить до 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20221101/kherson-1828318714.html

херсонская область

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Влада Копылова

херсонская область , каховская гэс, владимир сальдо