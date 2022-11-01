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Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/plotina-1828438156.html
Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра
Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра - РИА Новости, 01.11.2022
Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра
В случае разрушения плотины Каховской ГЭС в результате массированного ракетного удара со стороны Киева в первую очередь затопит левый берег Днепра, сообщил врио РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:05
2022-11-01T16:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховская гэс
владимир сальдо
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В случае разрушения плотины Каховской ГЭС в результате массированного ракетного удара со стороны Киева в первую очередь затопит левый берег Днепра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Именно поэтому, подчеркнул он, было принято решение о вывозе население за пределы 15-километровой береговой зоны."Каховская ГЭС под самой большой угрозой. Есть достаточно конкретные сведения, что украинская сторона готовится нанести массированный, подчеркиваю - массированный ракетный удар. Потому что даже 15-20 ракет вреда большого не принесут. Будет неприятно, но прорыва плотины не будет. Но если будет нанесен именно массированный ракетный удар, плотина может рухнуть", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."И в этом случае вся вода, которая есть в Каховском водохранилище, хлынет в нижнеднепровье. Затопит она в первую очередь левый берег Днепра, потому что он ниже, чем правый". - подчеркнул он.Как сообщалось ранее, за пределы 15-километровой зоны от Днепра планируется отселить до 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828318714.html
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херсонская область , каховская гэс, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховская ГЭС, Владимир Сальдо
16:05 01.11.2022
 
Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Сальдо: при разрушении плотины Каховской ГЭС в первую очередь затопит левый берег Днепра

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация с левого берега Днепра
Эвакуация с левого берега Днепра - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация с левого берега Днепра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В случае разрушения плотины Каховской ГЭС в результате массированного ракетного удара со стороны Киева в первую очередь затопит левый берег Днепра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Именно поэтому, подчеркнул он, было принято решение о вывозе население за пределы 15-километровой береговой зоны.
"Каховская ГЭС под самой большой угрозой. Есть достаточно конкретные сведения, что украинская сторона готовится нанести массированный, подчеркиваю - массированный ракетный удар. Потому что даже 15-20 ракет вреда большого не принесут. Будет неприятно, но прорыва плотины не будет. Но если будет нанесен именно массированный ракетный удар, плотина может рухнуть", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"И в этом случае вся вода, которая есть в Каховском водохранилище, хлынет в нижнеднепровье. Затопит она в первую очередь левый берег Днепра, потому что он ниже, чем правый". - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, за пределы 15-километровой зоны от Днепра планируется отселить до 75 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховская ГЭСВладимир Сальдо
 
 
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