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Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену - РИА Новости, 01.11.2022
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену
Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:26
2022-11-01T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену.На родину они вернулись в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50". С российской стороны в группе было пятеро бойцов народной милиции ДНР и четверо из народной милиции ЛНР."Да, били. Говорили: "Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", - рассказал журналистам один из них.Другой военнослужащий рассказал, как из-за пыток у одного из его товарищей помутился рассудок."Ему голову отбили. Всё лицо было фиолетовое... У него проблемы с головой. Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал... Они решили его испугать (расстрелом - ред.)", - поведал военный.
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россия
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Бойцы из ДНР об угрозах в плену отрезать пальцы и выжечь свастики
Бойцы из ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали выжечь свастики и отрезать пальцы.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
11:26 01.11.2022 (обновлено: 17:26 01.11.2022)
 
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену

Бойцы из ДНР рассказали, что в плену им угрожали выжечь свастики и отрезать пальцы

Читать ria.ru в
АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену.
На родину они вернулись в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50". С российской стороны в группе было пятеро бойцов народной милиции ДНР и четверо из народной милиции ЛНР.
"Да, били. Говорили: "Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", - рассказал журналистам один из них.
Другой военнослужащий рассказал, как из-за пыток у одного из его товарищей помутился рассудок.
"Ему голову отбили. Всё лицо было фиолетовое... У него проблемы с головой. Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал... Они решили его испугать (расстрелом - ред.)", - поведал военный.
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