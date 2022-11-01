https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену - РИА Новости, 01.11.2022
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену
Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:26
2022-11-01T11:26
2022-11-01T17:26
специальная военная операция на украине
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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену.На родину они вернулись в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50". С российской стороны в группе было пятеро бойцов народной милиции ДНР и четверо из народной милиции ЛНР."Да, били. Говорили: "Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", - рассказал журналистам один из них.Другой военнослужащий рассказал, как из-за пыток у одного из его товарищей помутился рассудок."Ему голову отбили. Всё лицо было фиолетовое... У него проблемы с головой. Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал... Они решили его испугать (расстрелом - ред.)", - поведал военный.
https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бойцы из ДНР об угрозах в плену отрезать пальцы и выжечь свастики
Бойцы из ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали выжечь свастики и отрезать пальцы.
2022-11-01T11:26
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
11:26 01.11.2022 (обновлено: 17:26 01.11.2022)
Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену
Бойцы из ДНР рассказали, что в плену им угрожали выжечь свастики и отрезать пальцы
АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену.
На родину они вернулись в рамках последнего обмена пленными между Россией
и Украиной
в формате "50 на 50". С российской стороны в группе было пятеро бойцов народной милиции ДНР и четверо из народной милиции ЛНР
.
"Да, били. Говорили: "Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", - рассказал журналистам один из них.
Другой военнослужащий рассказал, как из-за пыток у одного из его товарищей помутился рассудок.
"Ему голову отбили. Всё лицо было фиолетовое... У него проблемы с головой. Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал... Они решили его испугать (расстрелом - ред.)", - поведал военный.