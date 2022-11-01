https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html

Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену

Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену - РИА Новости, 01.11.2022

Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену

Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:26

2022-11-01T11:26

2022-11-01T17:26

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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Освобожденные из украинского плена бойцы народной милиции ДНР рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену.На родину они вернулись в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50". С российской стороны в группе было пятеро бойцов народной милиции ДНР и четверо из народной милиции ЛНР."Да, били. Говорили: "Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", - рассказал журналистам один из них.Другой военнослужащий рассказал, как из-за пыток у одного из его товарищей помутился рассудок."Ему голову отбили. Всё лицо было фиолетовое... У него проблемы с головой. Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал... Они решили его испугать (расстрелом - ред.)", - поведал военный.

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

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Бойцы из ДНР об угрозах в плену отрезать пальцы и выжечь свастики Бойцы из ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали выжечь свастики и отрезать пальцы. 2022-11-01T11:26 true PT1M32S

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия, украина